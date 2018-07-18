Басманный суд продлил домашний арест Кириллу Серебренникову до 22 августа и Софье Апфельбаум до 19 сентября

Басманный суд Москвы продлил до 22 августа домашний арест художественному руководителю «Гоголь Центра» Кириллу Серебренникову. Директору РАМТ Софье Апфельбаум также продлена мера пресечения. Она останется под домашним арестом до 19 сентября. Решение приняла судья Наталья Дударь, передаёт из зала суда корреспондент «Эха Москвы».

Серебренников и Апфельбаум являются фигурантами так называемого дела «Седьмой студии», которых обвиняют в хищении бюджетных денег.