Басманный суд продлил домашний арест Кириллу Серебренникову до 22 августа и Софье Апфельбаум до 19 сентября
Басманный суд Москвы продлил до 22 августа домашний арест художественному руководителю «Гоголь Центра» Кириллу Серебренникову. Директору РАМТ Софье Апфельбаум также продлена мера пресечения. Она останется под домашним арестом до 19 сентября. Решение приняла судья Наталья Дударь, передаёт из зала суда корреспондент «Эха Москвы».
Серебренников и Апфельбаум являются фигурантами так называемого дела «Седьмой студии», которых обвиняют в хищении бюджетных денег.
Комментарии5
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rampa 18 июля 2018 | 11:04
год!!! не могут найти доказательств вины Серебренникова. На сколько по закону можно задерживать человека без доказательств его вины?
serg4422 18 июля 2018 | 11:08
дать этому проходимцу серебренникову по морде ссаной тряпкой и посадить у параши на лет эдак 15.
vasya_von_smetankin 18 июля 2018 | 11:10
Ну конечно.
Это же Главные Воры и Коррупционеры!
И почему они так не любят Родину?
srk2658lu 18 июля 2018 | 11:21
Причина продления в чём, журналисты хреновы из зала суда?
motooppic 18 июля 2018 | 11:22
лучше бы этих воровитых театральных упырей на зону лет на десять отправили. Пусть там у сокамерников воруют и потом орут о свободе прав трудящихся зэков :)