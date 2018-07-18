На столичный регион надвигаются грозы. Они будут сопровождаться усилением ветра с порывами 15 метров в секунду и выше. В регионе продолжает действовать жёлтый уровень погодной опасности. Как сообщает Метеобюро Москвы, вероятность дождей и гроз сохранится также в четверг и пятницу.