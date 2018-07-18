На столичный регион надвигаются грозы
На столичный регион надвигаются грозы. Они будут сопровождаться усилением ветра с порывами 15 метров в секунду и выше. В регионе продолжает действовать жёлтый уровень погодной опасности. Как сообщает Метеобюро Москвы, вероятность дождей и гроз сохранится также в четверг и пятницу.
Комментарии2
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andygo__ru 18 июля 2018 | 10:45
Уффф.... Надеюсь, пронесет, и стадионы - не смоет. А то - вот ведь беда: то злобные жрущие металл бакланы, то - дожди...
...в общем, держу пальцы за столичный регион. ;)
tvitov66 18 июля 2018 | 10:50
На столичный регион надвигаются грозы - тротуарная плитка опять под угрозой! :)))