В Мурманской области найдено мясо с вирусом африканской чумы свиней

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональный комитет ветеринарии. Вирус нашли сотрудники лаборатории во время исследования свинины, поступившей на одно из мясоперерабатывающих предприятий Мурманска. О какой компании идёт речь, не уточняется. Назначена повторная экспертиза.