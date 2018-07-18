В Мурманской области найдено мясо с вирусом африканской чумы свиней
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональный комитет ветеринарии. Вирус нашли сотрудники лаборатории во время исследования свинины, поступившей на одно из мясоперерабатывающих предприятий Мурманска. О какой компании идёт речь, не уточняется. Назначена повторная экспертиза.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 10:38
Перемога!!!
ostapbey 18 июля 2018 | 10:43
noxepy_7_40_: Крайняя Россия на Севере не только на ТУВЕ перешла цивильным продуктом питаться??
Но и в Мурманске?
Вернее в МурмАнске.. по местному ударению если..
А все потому что издревле русские северные выживатели питались КОПАЛЬХЕМОМ.
И мамонтов пережили россияне с хоботами, бивнями и щупальцами даже.
noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 10:48
ostapbey: Польша даже стену построила на границе с Украиной, чтобы украинские бешеные свиньи не добрались. Так вы вон куда подались! Не мёрзните там?
ostapbey 18 июля 2018 | 10:50
noxepy_7_40_: они забор от свиноруссов строят.
Еще Гитлер похвалил Сталина за отменный вид русских лебедей..
Руссиш швайне..которые..
Даже..
noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 10:51
ostapbey: Что касается Гитлера, то, да. Вы правы, мало кто с таким обожанием относится к этому выродку с большим обожанием, чем хохлы.
ostapbey 18 июля 2018 | 10:56
noxepy_7_40_: ??Не мёрзните там? .
это в переводе падеж языка?? Коми ты вопросительный знак поставил с пожеланием?? Себе??
Так ты не замерзал от украинцев на одной гилляке с гитлеровцем. Во времена твоей десятилетней дружбы с Гитлером, с его гестапо и с его СС даже.
Спроси Пауля Зиберта как его любили бандеровцы..
Даже)))
Вот П
danko1 18 июля 2018 | 10:49
ostapbey: Неужели Саня-вор и в Мурманской области свои свинофермы возводит, а конкурентов уничтожает, как сделал это в Краснодарском крае, где уничтожены были свиньи во всех фермерских хозяйствах, якобы от чумы, только на ткачевских фермах свиньи почему-то здоровыми оказались.
seryj_wolk 18 июля 2018 | 10:48
Кличка рфии - Нигерия в снегах подтверждается объективной реальностью!
andreyoo 18 июля 2018 | 11:06
Так может когда периодически запрещают ввоз то той, то иной продукции не так уж и политизируют запреты и за ними стоит объективная необходимость? А тут профакали