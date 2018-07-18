Пограничная служба ФСБ запретила рыбодобывающим компания использовать иностранные суда для перевозки продукции
Как пишет газета «Коммерсантъ», это может привести к подорожанию рыбы. Президент Всероссийской Ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев в интервью «Эху» сказал, что новые требования действительно обернутся существенными затратами для рыбодобывающих компаний.
По данным Всероссийской Ассоциации рыбопромышленников, только в Северном рыбопромысловом бассейне около 70 процентов судов, которые перевозят рыбу, являются иностранными.
Комментарии14
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tvitov66 18 июля 2018 | 10:39
Значит Псака ни разу не ошибалась и вся рыба уплывет к берегам Белорусского моря!
kottigr1 18 июля 2018 | 10:44
tvitov66: Всё верно делает Путин.. ! Рыба должна продаваться за так необходимую для Величая России инвалюту, а россиянам и карасей хватит.. Не бесплатно.
kottigr1 18 июля 2018 | 10:58
kottigr1: Когда стране не хватает инвалюты, все средства хороши. Можно отнять у людей хлеб и вывозить его баржами за рубеж. Можно отправлять весь улов морской рыбы "за бугор". Можно отправить миллионы рабов в ГУЛАГ, валить инвалютный кругляк.. По директиве Политбюро ЦК ВКП(б), ОГПУ, которое и раньше занималось конфискацией ценностей у граждан, было обязано усилить работу по изъятию валюты, золота и драгоценностей у советских граждан. Под предлогом борьбы со спекуляцией валютой и золотом чекисты, по наводке осведомителей и своих агентов, производили обыски в квартирах граждан и изымали найденные драгоценности. Судя по жалобам, обыскам и изъятию ценностей подвергались не только бывшие нэпманы и так называемые «лишенцы», но и рабочие и служащие, попадавшие под подозрение. Людям, подвергавшимся обыску, предъявлялось ни на чём не основанное обвинение в том, что они занимались спекуляцией. Их арестовывали и направляли в дома заключения, где держали по 10–20 и более суток. На допросах в ОГПУ от них требовали заявить о добровольной сдаче валюты и драгоценностей государству.
Как хорошо, что теперь после развития мировой трансплантология, горизонты добычи инвалюты для чекистов значительно расширены.. !
seryj_wolk 18 июля 2018 | 10:39
Там, где рфию не изолируют, она изолирует саму себя. Тем быстрее развалится.
dan24 18 июля 2018 | 10:43
Т.е. ФСБ заботится о прибыли предпринимателей?
И привели какие-то цифры?
Все наверное проще, при досмотрах судов со своих мзду берут, а с чужие не дают или боятся требовать...
fikus74 18 июля 2018 | 10:44
Последний раз черную икру ел в 1986 на Ахтубе.
tvitov66 18 июля 2018 | 11:13
fikus74: так айда в Дубай - там иранской черной икры полно и не дорого
mikr 18 июля 2018 | 10:48
На самом деле эти суда не являются иностранными. Просто они зарегистрированы в офшорах и скрываются от налогообложения. Таким образом запрет на их использование вынуждает хозяев выйти из тени, перерегистрировать суда под российские флаги и платить налоги в российскую казну.
fazer22 18 июля 2018 | 11:01
mikr: А зачем?
a_111111 18 июля 2018 | 11:18
mikr: Но при чем здесь ФСБ? Или в статье что-то написано не так? ФСБ рыбой не занимается:)
vachek 18 июля 2018 | 10:55
Бизнес - это свободная конкуренция и независимое правосудие. Чекисты уничтожили и конкуренцию и правосудие. От бизнеса остались, как говорится, рожки да ножки...
gvs 18 июля 2018 | 10:55
Надо дальше пойти: дать погранцам исключительную монополию на лов рыбы. ))) А оставшиеся без работы рыбаки будут охранять границу. )))
a_111111 18 июля 2018 | 11:20
gvs: Уж тогда граница будет на замке:)
bike_nty 18 июля 2018 | 11:08
Половинчатое решение. Только по флагу. А надо ваще запретить суда иностранного производства, вот импортозамещение попрет.