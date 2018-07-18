Пограничная служба ФСБ запретила рыбодобывающим компания использовать иностранные суда для перевозки продукции

Как пишет газета «Коммерсантъ», это может привести к подорожанию рыбы. Президент Всероссийской Ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев в интервью «Эху» сказал, что новые требования действительно обернутся существенными затратами для рыбодобывающих компаний.

По данным Всероссийской Ассоциации рыбопромышленников, только в Северном рыбопромысловом бассейне около 70 процентов судов, которые перевозят рыбу, являются иностранными.