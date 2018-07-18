СК завершил расследование одного из эпизодов уголовного дела в отношении бывшего замдиректора ФСИН
Следственный комитет завершил расследование одного из эпизодов уголовного дела в отношении бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний. Речь идёт о мошенничестве более чем на 260 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передаёт агентство ТАСС.
Комментарии1
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danko1 18 июля 2018 | 10:44
Это только по одному эпизоду хищение на 260 млн. руб.
У его начальника 1 эпизод на 3 млрд. потянул.
Подчиненные рангом ниже поменьше воруют и вымогают.
Такое впечатление, что если сотрудников ФСИН поменять местами с заключенными, то это справедливее будут.