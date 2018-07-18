СК завершил расследование одного из эпизодов уголовного дела в отношении бывшего замдиректора ФСИН

Следственный комитет завершил расследование одного из эпизодов уголовного дела в отношении бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний. Речь идёт о мошенничестве более чем на 260 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передаёт агентство ТАСС.