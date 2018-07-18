Марии Бутиной, задержанной в Вашингтоне, предъявлены обвинения, теперь уже по двум статьям
Об этом сообщает издание «Политико». Бутину обвиняют в сговоре и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации. Прежде россиянке вменялся лишь сговор. Эта статья предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Максимальное наказание по второму обвинению – 10 лет тюрьмы.
По версии следствия, Бутина работала в интересах российского правительства.
Комментарии17
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kit07_12 18 июля 2018 | 10:37
Это что, 37й год?
И ни одна пгавозащитная сволочь даже не пикнет.
Да у нас здесь всю верхушку либеральной радиостанции посадить можно по аналогичным обвинениям.
shai13 18 июля 2018 | 10:43
kit07_12: А как же совращение госчиновников, принимающих политические решения?
tvitov66 18 июля 2018 | 10:48
- Ваша фамилия?
- Бут
- А точнее?
- Бутина
- А ещё точнее??
* * *
serhio_25__ 18 июля 2018 | 11:06
tvitov66: Хочешь сказать, что в США уже из-за фамилии сажают? Так ещё никто не критиковал американский режим, как это сделал ты. Выгонять тебя и госдеповские хомяков за это.
tvitov66 18 июля 2018 | 11:17
serhio_25__: вас в детсаду набирают или на конкурсе им Альцгеймера?
Это ремейк Анекдота №-1041300249:
Гражданин ваша фамилия?
Сахаров.
Точнее пожалуста!
Сахорович.
Еще точнее!
Цукерман!!
Гражданин Цукерман, есть ли у вас родственники за границей?
НЕТ!
А как же ваш брат живущий в Израиле?
Так он на родине живет, это я за границей!!!
archibald_dandy_esquire 18 июля 2018 | 11:35
tvitov66:
@ - Ваша фамилия?
- Бут
- А точнее?
- Бутина
- А ещё точнее?? @
- Путина...
tvitov66 18 июля 2018 | 11:40
archibald_dandy_esquire: ну типа оно и имелось ввиду :) Тем паче что все его дочи и бывшая проживают на новых Родинах ...
kit07_12 18 июля 2018 | 11:04
shai13: Совращение кого, американских гочиновников？Она им взятки давала, значит？А почему они тогда не в тюрьме, взяточники？
serhio_25__ 18 июля 2018 | 11:08
shai13: И каких чиновников совратили? Кстати, а какая статья в американском УК за совращения чиновника?
tvitov66 18 июля 2018 | 11:19
serhio_25__: "ПУтана ПУтана ПУтана ночная бабочка. Но кто же виноват. ПУтана ПУтана ПУтана. Огни отелей так заманчиво горят..."(с)
maikl5301 18 июля 2018 | 11:06
"...по версии следствия.."
Что ту скажешь...пиндорасы, сэр
largo1122 18 июля 2018 | 11:09
клядь двушечкой не отделается?
varlam59 18 июля 2018 | 11:10
Как видите, Америка никакая не демократия. Она хуже Северной Кореи.
demosua 18 июля 2018 | 11:43
varlam59: наконец-то появились доказательства
zolingen 18 июля 2018 | 11:13
Как положено начнем с «двушечки»
len56 18 июля 2018 | 11:31
Вот поэтому Карина Орлова так лижет левой тусовке,чтобы не выгнали из рая...
А эта девушка не тому лизала.Ошиблась клиентом.
mikhas_kyk 18 июля 2018 | 11:33
ОЧЕРЕДНАЯ АННА ЧАПМАН В США.
Некоторым романтическим дамам в России не дают покоя лавры Анны Чапман. В Америке арестовали очередную шпионку Путина под прикрытием. Вероятно, г-жа Мария Бутина была завербована ещё в институте и соблазнилась карьерой в Лубянском гадюшнике. США оказали бы России немалую услугу, осудив эту Бутину не меньше чем на десяток лет. Получив обширные знания в американских тюрьмах, г-жа Бутина стала бы ценным специалистом для Российского УФСИН. А подобные специалисты в явном дефиците в МВД России. Как говорится: «Нет худа без добра».
Михась Кукобака, не имеющий американского тюремного опыта. Москва.