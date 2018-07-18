Марии Бутиной, задержанной в Вашингтоне, предъявлены обвинения, теперь уже по двум статьям

Об этом сообщает издание «Политико». Бутину обвиняют в сговоре и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации. Прежде россиянке вменялся лишь сговор. Эта статья предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Максимальное наказание по второму обвинению – 10 лет тюрьмы.

По версии следствия, Бутина работала в интересах российского правительства.