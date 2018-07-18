Скандалом ознаменовался первый же матч Футбольной Национальной Лиги
Клуб Армавир подал протест на результат встречи против армейцев Хабаровска.
Чемпионат страны во втором по силе дивизионе Российского футбола стартовал накануне. Открывали сезон в Хабаровске местный СКА и клуб Армавир. Хозяева уверенно победили со счетом 3-0.
Однако гости подали на результат матча протест. Суть которого заключается в том, что в составе соперника на поле вышел игрок, который не имел право это делать. Полузащитник Ираклий Квеквескири в прошлом сезоне выступал за «Арарат». И в заключительном матче против «Зоркого» получил красную карточку. В связи с чем должен был пропустить первый матч нынешнего сезона из-за дисквалификации.
По мнению руководителей «Армавира», «СКА-Хабаровск» допустил нарушение требований регламента. За которое присуждается техническое поражение.
Хабаровский клуб выступил с официальным заявлением в ответ на протест «Армавира». Где отметил, что регламент соревнований не нарушал. Решение по данному вопросу должен принять Контрольно-Дисциплинарный Комитет РФС.
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