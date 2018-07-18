Бывший посол США в России Майкл Макфол не видит смысла в допросе его Генпрокуратурой по делу Уильяма Браудера
Бывший посол США в России Майкл Макфол не видит смысла в допросе его Генпрокуратурой по делу Уильяма Браудера. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы».
«Это не серьезно, это ответ американским государственным лицам, включая меня. Это было сделано сознательно, чтобы на беседе в Хельсинки президент РФ Владимир Путин мог бы сказать, что да, если вы хотите допросить наших ребят, то у нас есть вопросы к вашим. И говорить, что это адекватно, просто нельзя: мы ни в коем случае не можем сравнивать дело Браудера с настоящей акцией ГРУшников, которая была совершена против Америки, против нашего суверенитета, против нашего право голосовать и выбирать своего президента без вмешательства российского государства», — сказал он.
Накануне Генпрокуратура России назвала имена американских чиновников и сотрудников спецслужб, которых Россия хотела бы допросить по делу главы фонда Hermitage Capital. Макфол оказался в их числе.
Комментарии6
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andreykochnev 18 июля 2018 | 10:09
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
danko1 18 июля 2018 | 10:14
andreykochnev: Степанову и её заместительницу, которые с награбленными миллионами НДС сбежали во Францию и спокойно там живут, Генпрокуратура не желает допрашивать.
Оно и понятно, что такие крупномасштабные хищения НДС без указания и согласования свыше не могли произойти.
А виновен всегда те, кто разоблачал преступления.
zik14 18 июля 2018 | 10:09
Замечательно! С каких пор проходящие по уголовным делам стали определять "смысл" следственных действий?))
hata_c_krau 18 июля 2018 | 10:21
zik14: царь окурок может и не такое ещё отмочить спросите и Ходорковского...
ly4_sveta 18 июля 2018 | 10:15
Зато Путин видит смысл!))) Он же у нас и швец,
и жнец и на дуде игрец! Сказал, что Ходорковский
виноват, и ментовские под «есть», засадили.
И так во всем и со всеми - «партия сказала - надо,
комсомол ответил - «есть». А мне плевать, мне очень
хочется. Это вам не Америка и не Европа с их законами,
судами и правами.
banyi2 18 июля 2018 | 10:16
Пусть ,как положено на западе, докажет свою невиновность )))