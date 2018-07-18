Бывший посол США в России Майкл Макфол не видит смысла в допросе его Генпрокуратурой по делу Уильяма Браудера. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы».

«Это не серьезно, это ответ американским государственным лицам, включая меня. Это было сделано сознательно, чтобы на беседе в Хельсинки президент РФ Владимир Путин мог бы сказать, что да, если вы хотите допросить наших ребят, то у нас есть вопросы к вашим. И говорить, что это адекватно, просто нельзя: мы ни в коем случае не можем сравнивать дело Браудера с настоящей акцией ГРУшников, которая была совершена против Америки, против нашего суверенитета, против нашего право голосовать и выбирать своего президента без вмешательства российского государства», — сказал он.

Накануне Генпрокуратура России назвала имена американских чиновников и сотрудников спецслужб, которых Россия хотела бы допросить по делу главы фонда Hermitage Capital. Макфол оказался в их числе.