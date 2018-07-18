В Великобритании заподозрили, что Россия могла иметь доступ к данным миллионов пользователей Фэйсбука
В Великобритании заподозрили, что Россия могла иметь доступ к данным миллионов пользователей Фэйсбука, собранных для компании «Кембридж аналитика». Об этом сообщает CNN. Теперь важно выяснить, как могли быть использованы эти данные, завил член парламента Демиен Коллинз. Он предположил, что русские могли учиться у «Кембридж аналитика», затем использовать эти знания, чтобы показывать рекламу в соцсетях в Соединённых Штатах во время выборов.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 18 июля 2018 | 10:08
А потом выяснится, что компания вообще называлась "кремлин аналитика".
danko1 18 июля 2018 | 10:10
Во всех преступлениях и международных скандалах теперь в первую очередь подозревают Россию.
И это естественно, когда Россия, та, что Путин, уже столько всего сотворила, а во власти находятся преемники тех, кто 100 лет назад начал геноцид над собственным народом.
justitia 18 июля 2018 | 10:15
danko1: Именно так. Репутация у чекистов самая бандитская. Беззаконие и террор - их визитная карточка по всему миру.
zver777 18 июля 2018 | 10:17
Ну даже не знаю, что еще можно придумать, чтобы на туманный Альбион обратили внимание. Разве, что заявить, что Терреза изнасилована российскими спецслужбами. Хотя тут надо иметь сильную любовь к Родине и огромное мужество.
banyi2 18 июля 2018 | 10:19
zver777: Звери вы господа (ц. из фильма) )))
snikkersnepper 18 июля 2018 | 10:19
Любопытно, у г-на Коллинза решетки на окнах (с внутренней стороны) уже стоят или еще нет? А то мало ли что...