В Великобритании заподозрили, что Россия могла иметь доступ к данным миллионов пользователей Фэйсбука, собранных для компании «Кембридж аналитика». Об этом сообщает CNN. Теперь важно выяснить, как могли быть использованы эти данные, завил член парламента Демиен Коллинз. Он предположил, что русские могли учиться у «Кембридж аналитика», затем использовать эти знания, чтобы показывать рекламу в соцсетях в Соединённых Штатах во время выборов.