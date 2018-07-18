Словакия выдала России участника банды Шамиля Басаева Аслана Яндиева, сообщает ФСБ
Спецслужбы считают его причастным к сериям терактов во Владикавказе в 2006 году. Яндиев уехал за границу в 2010 по поддельным документам и пытался легализоваться в Швейцарии, Голландии и других государствах. В 2011 году его задержали в Словакии. 7 лет он пытался опротестовать решение о выдаче России, говорится в сообщении ФСБ.
Комментарии9
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noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 10:07
Караул! Наших обижают! Срочно голодать, демократический правозащитник опасносте!!!
banyi2 18 июля 2018 | 10:10
noxepy_7_40_: Святочь демократии, ныне усопшая баба Лера, не зря называла Басаева - Настоящим Демократом. Надо чтить память бабы Леры )
banyi2 18 июля 2018 | 10:08
Новое знамя либералов! ))) Свободу!!!!
ukraminadozemljudobrjt 18 июля 2018 | 10:09
Еще один узник совести, включайте ахеджакову.
zver777 18 июля 2018 | 10:10
Ну вот и новый персонаж подоспел для написания ежедневных опусов на Эхе, для работы правозащитников всех мастей, для визга белоленточников и причитаний бабы Лии: "Какого человека посадили".
olenenok_zed 18 июля 2018 | 10:14
zver777: вы хотя бы тему сочинения меняйте.
а то учитель зашел в класс. раздал задание. "каким было мое лето"
а вы под копирку. меняя слова местами строчите одно и тоже.
мол все отдыхали в детском лагере "Олени вокруг меня"
parasuk_ 18 июля 2018 | 10:23
olenenok_zed: главному питерскому навальненку будет просто сочинение писать. Он все лето проведет в спецприемнике :)
kazlevich1949 18 июля 2018 | 10:15
А сам живой и здоровый Басаев из своего Ведено я таки думаю всем нам привет передаёт - ручкой машет!?
stas12006 18 июля 2018 | 10:20
Русские свиньи считают , что все должны хотеть жить в их свинском государстве. А этот человек не хотел , что б его народ жил в русско-свинском государстве. В этом и состоит всё его преступление.