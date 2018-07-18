Словакия выдала России участника банды Шамиля Басаева Аслана Яндиева, сообщает ФСБ

Спецслужбы считают его причастным к сериям терактов во Владикавказе в 2006 году. Яндиев уехал за границу в 2010 по поддельным документам и пытался легализоваться в Швейцарии, Голландии и других государствах. В 2011 году его задержали в Словакии. 7 лет он пытался опротестовать решение о выдаче России, говорится в сообщении ФСБ.