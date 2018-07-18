12 российских регионов не поддержали пенсионную реформу публично
Список субъектов, воздержавшихся от комментариев по этому вопросу, составил фонд «Петербургская политика».
Москва, Дагестан, Чечня, Якутия и ряд других регионов не оказали никакой поддержки пенсионной реформе. Речь идет о позиции как исполнительной, так и представительной власти. Как сообщает РБК, эти регионы получили 0 баллов из 5 возможных в рейтинге поддержки реформы. Максимальную оценку заработали 13 субъектов, например Алтай, Карелия, Ленинградская область и другие: в этих регионах власти выдали оперативную и однозначно положительную реакцию на предложения правительства.
По данным «Ведомостей», Кремль запретил парламентским партиям критиковать президента или конкретных людей в связи с повышением пенсионного возраста. По словам собеседника издания, близкого к руководству КПРФ, ругать саму реформу можно, но не переходя на личности. Еще один источник издания говорит, что за соблюдение этой договоренности для оппозиции предусмотрено вознаграждение, которое прорабатывается в индивидуальном порядке.
О повышении пенсионного возраста премьер Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект в первом чтении уже завтра.
Комментарии5
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rsilk 18 июля 2018 | 10:05
Слухи о закрытии интернета в России распространяют те же паникёры, что распространяли слухи о повышении пенсионного возраста.
mikhail_spb_ 18 июля 2018 | 10:06
Безобразие!
Ведь народонаселению было приказано поддерживать любые инициативы нацдилера и "эффективных менеджеров", а также критиковать их.
Всех виновных наказать, выслав к ним бригады "докторов"!
jamba 18 июля 2018 | 10:09
Странно, что в этом списке Дагестан и Чечня!? Чего боятся, там, при любом раскладе, на любых выборах, бюллетени будут стопками запихивать за любого провластного кандидата - у местных жителей, слишком сильна тяга к "демократии". Это у них врожденное, и "дар" передается из поколения в поколение;))))))))))))))))
vasya_von_smetankin 18 июля 2018 | 10:16
Ну, всё.
Теперь только вопрос времени, когда в "Москве, Дагестане, Чечне, Якутии и ряде других регионов" появятся базы НАТО.
prostovanya 18 июля 2018 | 10:20
"Кремль запретил парламентским партиям критиковать президента..."
М-да... Россия - свободная страна, куда уж Европам до нас...