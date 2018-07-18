12 российских регионов не поддержали пенсионную реформу публично

Список субъектов, воздержавшихся от комментариев по этому вопросу, составил фонд «Петербургская политика».

Москва, Дагестан, Чечня, Якутия и ряд других регионов не оказали никакой поддержки пенсионной реформе. Речь идет о позиции как исполнительной, так и представительной власти. Как сообщает РБК, эти регионы получили 0 баллов из 5 возможных в рейтинге поддержки реформы. Максимальную оценку заработали 13 субъектов, например Алтай, Карелия, Ленинградская область и другие: в этих регионах власти выдали оперативную и однозначно положительную реакцию на предложения правительства.

По данным «Ведомостей», Кремль запретил парламентским партиям критиковать президента или конкретных людей в связи с повышением пенсионного возраста. По словам собеседника издания, близкого к руководству КПРФ, ругать саму реформу можно, но не переходя на личности. Еще один источник издания говорит, что за соблюдение этой договоренности для оппозиции предусмотрено вознаграждение, которое прорабатывается в индивидуальном порядке.

О повышении пенсионного возраста премьер Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект в первом чтении уже завтра.