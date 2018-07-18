Число пострадавших отравления шаурмой в Туве достигло 137 человек
Число пострадавших отравления шаурмой в Туве достигло 137 человек. Больше половины из них госпитализированы. Среди пострадавших 37 детей. Об этом сообщило руководство региона. По одной из версий, причиной стало куриное мясо, которое привезли в кафе из другого региона. Заведение закрыто, возбуждено уголовное дело.
Комментарии6
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noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 09:37
Как тебе такое, Юля Скрипаль?!
polikarpich 18 июля 2018 | 09:40
noxepy_7_40_: Это в смысле "трави своих, чтобы чужие боялись"?
seryj_wolk 18 июля 2018 | 09:45
Думаю, что мясо было не куриным, а от больной собачки. Варварская страна!
polikarpich 18 июля 2018 | 09:48
seryj_wolk: Не зря же собак перед "мундиалем" нещадно истребляли.
sasass 18 июля 2018 | 09:47
Политическая и продуктовая травля народа и детей продолжается в ускоренном темпе - соответственно до нового пенсионного уровня никто доживать не будет и в этом в Кремля видят колоссальную выгоду...
andre_klimov 18 июля 2018 | 09:49
А неплохой оборот был у шаурмочной... полтораста клиентов в день как минимум