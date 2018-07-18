Число пострадавших отравления шаурмой в Туве достигло 137 человек. Больше половины из них госпитализированы. Среди пострадавших 37 детей. Об этом сообщило руководство региона. По одной из версий, причиной стало куриное мясо, которое привезли в кафе из другого региона. Заведение закрыто, возбуждено уголовное дело.