Басманный суд Москвы сегодня рассматривает ходатайство о продлении срока домашнего ареста Кириллу Серебренникову

Басманный суд Москвы сегодня рассматривает ходатайство о продлении срока домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову. Также сегодня должен быть решён вопрос о продлении меры пресечения директору РАМТа Софье Апфельбаум. Как сообщает наш корреспондент, заседание началось полчаса назад. Фигурантов дела, напомню, обвиняют в хищении бюджетных денег.