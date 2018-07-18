Басманный суд Москвы сегодня рассматривает ходатайство о продлении срока домашнего ареста Кириллу Серебренникову
Басманный суд Москвы сегодня рассматривает ходатайство о продлении срока домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову. Также сегодня должен быть решён вопрос о продлении меры пресечения директору РАМТа Софье Апфельбаум. Как сообщает наш корреспондент, заседание началось полчаса назад. Фигурантов дела, напомню, обвиняют в хищении бюджетных денег.
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