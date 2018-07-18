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09:30, 18 июля 2018

Россия выбыла из числа крупнейших держателей американских гособлигаций

За 2 месяца Москва отказалась от бумаг более, чем на 80 миллиардов долларов. Это следует из отчёта Минфина США. В списке значатся 33 страны, которые являются наиболее крупными держателями американских облигаций. России среди них нет, это значит, что общая сумма казначейских бумаг, которыми владела Москва в мае, составляет меньше 30 миллиардов долларов, пишет РБК.

В апреле Россия была в списке с облигациями на общую сумму около 50 миллиардов долларов.

Комментарии

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mikhail_spb_ 18 июля 2018 | 09:37


Видимо, решили сбросить большой пакет гособлигаций, чтобы обрушить цены на них?
Ну и как, получилось?

(комментарий скрыт)

venmud 18 июля 2018 | 09:46

mikhail_spb_: "Ну и как, получилось?"
===============================
"Грешно смеяться над больными людьми!" к/ф "Кавказская пленница"

vezdehod 18 июля 2018 | 09:55

Выбыла и выбыла - кому от этого стало лучше?

brandfa 18 июля 2018 | 09:58

vezdehod: пока, вопрос не в том кому лучше, а в том, где деньги? 20 миллиардов долларов за 1 месяц.

gs1112 18 июля 2018 | 10:03

Нет никаких оснований недооценивать Минфин и ЦБ РФ, и если они решились сидеть на горе бесполезного кеша, вместо того, что бы влаживать в доходные, высоколиквидные ценные бумаги, значит замаячила угроза ареста российских активов.

icf 18 июля 2018 | 10:25

gs1112: "Влаживать", говорите?))))

kottigr1 18 июля 2018 | 09:46

mikhail_spb_: Война и зрелища по типу ЧМ по футболу - дорогое удовольствие.. Казна иссякает..
"Вообще, конечно было больше, но у пана атамана нема золотого запасу..." .. если так пойдет дальше, банда разбежится в разные стороны...

andreyoo 18 июля 2018 | 09:48

mikhail_spb_: Видимо, решили сбросить большой пакет гособлигаций, чтобы обрушить цены на них?
---
Видимо прислушались к местным либеральным хомячкам, возмущенным вложениями российских ЗВР в американские бумаги.

danko1 18 июля 2018 | 09:51

andreyoo: Может, срочно виолончели понадобились?

brandfa 18 июля 2018 | 09:53

andreyoo: Видимо прислушались к местным либеральным хомячкам, возмущенным вложениями российских ЗВР в американские бумаги
----
...и стали вкладывать их в воздух.

luger_max_otto 18 июля 2018 | 09:53

Да попросту деньги перешли в фонд национального благосостояния- то есть будут разворовываться для роста благосостояния отдельных деятелей путинского режима.

donez 18 июля 2018 | 09:56

mikhail_spb_: Никто не сбрасывал американские бумаги. Вышли из одних, вошли в другие. Они ведь в российскую экономику не вернулись, дружище. Они по прежнему в экономике США.

andre_klimov 18 июля 2018 | 10:00

donez:
Не-а. То, что они не вернулись в российскую экономику - отнюдь не говорит о том, что они остались в американской. Просто никто ещё не решился задать вопрос - а куда деньги-то ушли?

polsan 18 июля 2018 | 10:10

mikhail_spb_: только один Китай владеет долгом США на $1,2 трлн.
обрушить цены на них поэтму сложно.

Россия продала половину принадлежавших ей американских облигаций.
К сожалению, пока нет возможности однозначно оценить это событие именно потому, что был уже такой прецедент, когда вывели из облигаций весьма значительную сумму (вдвое больше, чем сейчас — 100 миллиардов долларов) и через две недели вложили обратно.
О причинах лучше всего спросить в ЦБ! )) Гадать тут бессмысленно! )





venmud 18 июля 2018 | 09:39

"За 2 месяца Москва отказалась от бумаг более, чем на 80 миллиардов долларов."
==========================================================================
Отказавшись от надежных бумаг, Россия доказала, что уже нечем прикрывать голую жопу своей военщины.

noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 09:39

Почему впали в ступор хохло-аналитеки? Це зрада, чи перемога?

banyi2 18 июля 2018 | 09:43

noxepy_7_40_: А РФ на эти деньги теперь гривн накупит, я уверен и хохлы уверены ))

vasya_von_smetankin 18 июля 2018 | 09:46

И правильно!
В преддверии введения юаня на всей территории России, иметь казначейские бумаги США - просто бездуховно!

andre_klimov 18 июля 2018 | 09:55

vasya_von_smetankin:
А разве юань уже не является официально используемой валютой в приграничных зонах? Вроде как несколько лет назад было постановление, устанавливающее его использование наравне с рублём?

seryj_wolk 18 июля 2018 | 09:48

Облигации купили другие, так что американцам не холодно и не жарко. Но похоже, что дело не в том, что хотели насолить американцам. Просто денег нет, остается только держаться.

zhannazhalevichby 18 июля 2018 | 09:48

Вот если бы наоборот...

nikolaitschi 18 июля 2018 | 09:52

Отряд не заметил потери бойца.
Страна, похоже, копит деньги на строительство газопровода на Луну.

kottigr1 18 июля 2018 | 09:58

nikolaitschi: Вот Вы улыбаетесь.. А некоторые глубоко засекреченные источники в Кремле утверждают, что все российские газопроводы - это глубоко законспирированные объекты военной инфраструктуры МО РФ.. По ним, как по пневмопроводам, в случае чАго будут перебрасываться российские десантники в любой уголок планеты.. !

(комментарий скрыт)

terens 18 июля 2018 | 09:53

Вот это правильно. А то все ненавидят америку но вкачивают в нее деньги . Да еще и недвижимость в Майами скупают.

donez 18 июля 2018 | 09:53

Россия отказалась от одних бумаг, но не отказалась от того, что наши деньги находятся в американской экономике. Деньги в нашу экономику не вернулись. Они по-прежнему в экономике США. Ушли из одних бумаг в другие. В какие? Путин молчит... Это государственная тайна путина и трампа...

pravdatut 18 июля 2018 | 09:54

Росиянской черни правду не говорят. Стойте на коленях и ждите!

fueaqui 18 июля 2018 | 09:54

Интересно, что узнаем это от Минфина США, а не от наших властей. Куда пошли выведенные деньги?

blindpew_33 18 июля 2018 | 09:58

Симптоматично, что узнаём мы об этом от Минфина США.
И куда теперь вложены эти активы вместо американских облигаций, мы узнать не можем - американцы этого не знают (ну или просто не скажут), а родной Минфин не считает нужным информировать своих граждан.

pravdatut 18 июля 2018 | 10:04

Может подарили облигации Трампу, Меркель ...??

sg91 18 июля 2018 | 10:05

На встрече в Хельсинки. Трамп записывает:
"Перестройка с одной с? .. А беспорядки в Джоржии обязательно? .. Что такое саперная лопатка? . Госуцдарства Техась и Аризоина? ... Независимость Приантлантики??? ... Что за независимая Апачня? Да пишу, пишу, просто спросил.."

podwodnik 18 июля 2018 | 10:08

Лозунг "Хватит кормить Америку!" видимо тут совершенно ни при чём. Просто растащили "заначку" на подряды своим людям под стадионы, мосты и прочее. Денег действительно нет. Отсюда и пенсионная реформа в капюшоне и с косой.

yuriykyvich 18 июля 2018 | 10:14

Совсем в стране денег не осталось, Активы начали распродавать. А вы говорите повышени НДС, Пенсионная Реформа...

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