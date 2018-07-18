Россия выбыла из числа крупнейших держателей американских гособлигаций

За 2 месяца Москва отказалась от бумаг более, чем на 80 миллиардов долларов. Это следует из отчёта Минфина США. В списке значатся 33 страны, которые являются наиболее крупными держателями американских облигаций. России среди них нет, это значит, что общая сумма казначейских бумаг, которыми владела Москва в мае, составляет меньше 30 миллиардов долларов, пишет РБК.

В апреле Россия была в списке с облигациями на общую сумму около 50 миллиардов долларов.