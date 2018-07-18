Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего главу столичного управления СК генерала Дрыманова до 12 сентября

Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего главу столичного управления СК генерала Александра Дрыманова до 12 сентября. Рассмотрение ходатайства ФСБ проходило в закрытом режиме.

То, что дело на генерала Александра Дрыманова открыли только сейчас, связано с покровительством главы СК Александра Бастрыкина. Об этом «Эху» ранее сказала журналист РБК Маргарита Алехина, одна из авторов материала о «деле Дрыманова».

По мнению Алехиной, после череды громких дел о взятках от криминалитета, судьба СК теперь непонятна.