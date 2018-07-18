Сотрудники ГРУ, которых обвинили во вмешательстве в выборы в США, оказались связаны с основателем «Антимайдана»
Сотрудники ГРУ, которых обвинили во вмешательстве в выборы в США, оказались связаны с основателем движения «Антимайдан». Об этом сообщает «Радио Свобода», которое провело собственное расследование деятельности офицеров ведомства.
В обвинительном заключении, которое Большое жюри присяжных утвердило на минувшей неделе, утверждается, что атаки российских хакеров осуществлялись из объекта «Башня». Он расположен в Химках, а гендиректором компании, которой принадлежит объект, указана супруга основателя движения «Антимайдан» Дмитрия Саблина Алла.
Кроме того, «Радио Свобода» удалось выяснить, что один из фигурантов обвинительного заключения, Виктор Нетыкшо, занимался вербовкой хакеров из числа студентов и школьников. Вместе с Академией ФСБ он заключал договоры с московскими гимназиями и лицеями о подготовке учеников к поступлению в вузы, а в дальнейшем к работе в спецслужбах. Другой упомянутый американцами российский разведчик, Дмитрий Бадин, принимал участие в форуме, спонсором которого выступала «Лаборатория Касперского».
По версии американского следствия, упомянутые в обвинительном заключении сотрудники ГРУ взломали компьютеры граждан и компаний, вовлеченных в президентские выборы в США.
Комментарии30
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polikarpich 18 июля 2018 | 09:05
Правильно. Пусть давят, огнём и мечом вырезают эту заразу, как раковую опухоль.
Такому влиянию нельзя давать распространяться по миру. Это что-то вроде плесени.
tvitov66 18 июля 2018 | 09:07
polikarpich: а вот и «Лаборатория Касперского» проПиАрилась :)
andre_klimov 18 июля 2018 | 09:11
tvitov66:
А куда ей деваться - служба у неё такая...
patrikk_1 18 июля 2018 | 09:16
В обвинительном заключении, которое Большое жюри присяжных утвердило на минувшей неделе, утверждается, что атаки российских хакеров осуществлялись из объекта «Башня»...
Из этой Башни, посылались лучи смерти в сторону жопы Хиллари Клинтон? Чего они, в конце концов сделали, эти 12 грушников, Алла Саблина и завербованные студенты и школьники?
luger_max_otto 18 июля 2018 | 09:39
Да, антивирусы у них дрянь, а патриотизма завались... Вместе с вирусами :)
vezdehod 18 июля 2018 | 09:42
Когда страной управляет товарищ из КГБ, то от неё можно ожидать что угодно.
danko1 18 июля 2018 | 10:01
vezdehod: Подозреваю, что и Антимайдан организован ФСБ.
serhio_25__ 18 июля 2018 | 09:17
polikarpich: Ну, раз госдеповское Радио Свободы сказало, значит так и есть. Не будет же американский бюджетный орган пропаганды врать.
venezianez49 18 июля 2018 | 09:44
serhio_25__:
"Радио Свобода" (+бандеровские СМИ, +"Новую газету", +++) давно уже пора было бы наделить правами и полномочиями Интерпола. Они быстро назначили бы любых нужных им "преступников" по своим политическим вкусам.
Дай им только волю, они бы разгулялись от души.
snikkersnepper 18 июля 2018 | 09:45
serhio_25__:
Ну так спрос рождает предложение. Пипл хавает. Почему бы ему и не всунуть очередное фуфло?
Нетыкшо был руководителем части, которая в ГУ (объясните уже кто-нибудь людям, что никакого ГРУ давно не существует) занималась криптографией и похожими ништяками (сейчас там другой начальник). Поэтому его и определили на должность главхакера. Соответственно, если часть искала себе вумных студентов для работы, надо сказать, что они занимались "вербовкой хакеров". Если несчастного Касперского определили в генералы ГРУ, соответственно, любой человек, участвовавший в "форуме, спонсором которого выступала «Лаборатория Касперского»" уже по определению преступник и "проклятый расхититель социалистической... то есть вмешиватель в американские выборы". Про очередное "владельцем Башни была сестра жены брата мужа деверя дочери Путина" нам расскажут, про то, КАКИМ ОБРАЗОМ Мюллер установил, что атаки велись оттуда - НЕТ (на все 29 страниц обвинения об этом нет ни слова).
На таком уровне рефлексии этим людям можно выложить телефонный справочник и выдать его за список кремлевских хакеров или людей, растрелянных из пулемета лично Путиным - они все равно всосут. Какая-то абсолютная деградация.
polikarpich 18 июля 2018 | 09:59
snikkersnepper: Я вот не пойму, что вы и вам подобные всегда пытаетесь доказать? Что ГРУ или ГУ, один хрен, хоть я там и служил, а также ФСБ и прочие "спецуры" вообще ничего и никогда не делают? Ни в чём никогда не замешаны, ни к чему не причастны, ни в чём не виноваты...
Извините, а каким чёртом они вообще тогда занимаются и зачем они нужны?
snikkersnepper 18 июля 2018 | 10:15
polikarpich:
"Мы и нам подобные" (это кто?) не пытаемся доказать, кто и чем занимается. "Мы" всего лишь обращаем внимание, что когда вы заявляете о причастности кого угодно к чему угодно (а тем более о виновности), желательно, чтобы вы оперировали а) фактами (слышали такое слово?), б) логикой и аргументами, а не несли пропагандонский бред 24 часа в сутки.
Вы что-либо имеете против подобного credo?
vikwlad 18 июля 2018 | 09:29
polikarpich:
На этих "сотрудниках", похоже, уже клейма негде ставить.
kunst54 18 июля 2018 | 09:12
Новость читается, будто продолжение "1984" Оруэлла.
polikarpich 18 июля 2018 | 09:34
kunst54: Да? Возможно. И это вот тоже:
" «Новая газета» объявила конкурс на лучшее название для пенсионной реформы
Ранее появилась информация о том, что в федеральных СМИ существует запрет на это словосочетание…"
"Госдуме, по данным источников, рекомендовали не критиковать персоналии при обсуждении пенсионной реформы"
yralez 18 июля 2018 | 09:15
Запутинская бочка дерьма
ramses333 18 июля 2018 | 09:19
Вона куда привели следы от Антимайдана. А то все Госдеп, Госдеп...
vasya_von_smetankin 18 июля 2018 | 09:19
Какая неожиданность, ну кто бы мог подумать!
plank1957 18 июля 2018 | 09:34
И Касперский попал в эту теплую компанию. На этом его бизнес кончился.
nikmag 18 июля 2018 | 09:34
Чекистские шкуры наворовали огромные деньги и обладают большими ресурсами для того, что бы баламутить нас и весь цивилизованный Мир!!! Не уже ли наша толпа терпил-ждунов-бздунов это может вечно терпеть! Не ужели наша толпа лишена полностью здравого смысла, не уже ли мы деградировали безвозвратно!
punyoshohlai 18 июля 2018 | 09:37
Неужели кто-то считал, что антимайдан и касперский не чекистские изобретения?
lena_spb 18 июля 2018 | 09:39
>Виктор Нетыкшо, занимался вербовкой хакеров из числа студентов и школьников. Вместе с Академией ФСБ он заключал договоры с московскими гимназиями и лицеями о подготовке учеников к поступлению в вузы, а в дальнейшем к работе в спецслужбах. Другой упомянутый американцами российский разведчик, Дмитрий Бадин, принимал участие в форуме, спонсором которого выступала «Лаборатория Касперского».
Какое глубокое расследование! Студентов, значит, вербовал. А что, работа в спецслужбах - это точно хакерство? Ну а участие в форуме, спонсируемом «Лабораторией Касперского» - это вообще мощно. Точно доказано, что буквально вчера в трамвае рядом сидел с племянницей Касперского, ну а про того уже давно все ясно, конечно же. Он - главный российский шпион и хакер
grossalexis072018 18 июля 2018 | 09:52
lena_spb: Если школьник или студент участвовал в олимпиаде по информатике, то скорее всего его специализация в высшей школе - криптозащита или обработка больших потоков. Примерно также Каспер набирает своих "дятлов". А "дятел" тот же хакер, только вид с боку ;))
vedma2017 18 июля 2018 | 09:41
Кто бы сомневался. Их общий "главнокомандующий" - в Кремле.
ly4_sveta 18 июля 2018 | 09:42
Раньше эти кровавые упыри разрушали страны
коммунизмом, а теперь, сменив окрас, и прикинувшись
демократами, чекизмом. И опять метят на мировой
пожар, который они мастаки раздувать.
monterado_ancona_marche 18 июля 2018 | 09:43
Радио Свобода провела расследование...
Похахатушки!
Убейся ап стену, исчадие вранья, типа радио, типа Свобода...))
sjuzanna 18 июля 2018 | 09:58
monterado_ancona_marche: Необходимо срочно учредить радио "Несвобода""!!
sjuzanna 18 июля 2018 | 09:52
Американские осведомители рыщут по наше стране, как по собственной картире. Знают, где что лежит. Неужели и наши осведоители в Штатах знают столько же? Поистине, нет ничего тайного, что не стало бы явным.
Дом посла Штаты у нас отобрали может еще и башню в Химках отберут??
shai13 18 июля 2018 | 10:16
sjuzanna: Приноровился народ - делает деньги кто как и на чём может. В том числе и продажей секретов. На то стоял, стоит и стоять будет.
nikolaitschi 18 июля 2018 | 09:57
Деятельность и повадки обитателей Аквариума скоро начнут изучать школьники младших классов, а списки с адресами и телефонами лежать в телефонных будках.