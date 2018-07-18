Сотрудники ГРУ, которых обвинили во вмешательстве в выборы в США, оказались связаны с основателем «Антимайдана»

Сотрудники ГРУ, которых обвинили во вмешательстве в выборы в США, оказались связаны с основателем движения «Антимайдан». Об этом сообщает «Радио Свобода», которое провело собственное расследование деятельности офицеров ведомства.

В обвинительном заключении, которое Большое жюри присяжных утвердило на минувшей неделе, утверждается, что атаки российских хакеров осуществлялись из объекта «Башня». Он расположен в Химках, а гендиректором компании, которой принадлежит объект, указана супруга основателя движения «Антимайдан» Дмитрия Саблина Алла.

Кроме того, «Радио Свобода» удалось выяснить, что один из фигурантов обвинительного заключения, Виктор Нетыкшо, занимался вербовкой хакеров из числа студентов и школьников. Вместе с Академией ФСБ он заключал договоры с московскими гимназиями и лицеями о подготовке учеников к поступлению в вузы, а в дальнейшем к работе в спецслужбах. Другой упомянутый американцами российский разведчик, Дмитрий Бадин, принимал участие в форуме, спонсором которого выступала «Лаборатория Касперского».

По версии американского следствия, упомянутые в обвинительном заключении сотрудники ГРУ взломали компьютеры граждан и компаний, вовлеченных в президентские выборы в США.