Минобороны завершило очередной этап испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

Он признан успешным, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минобороны. В этом году должен состояться завершающий испытательный пуск. От него будут зависеть сроки развёртывания комплекса. Его поступление в войска в 2020 году ранее анонсировал президент Владимир Путин.