Минобороны завершило очередной этап испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»
Он признан успешным, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минобороны. В этом году должен состояться завершающий испытательный пуск. От него будут зависеть сроки развёртывания комплекса. Его поступление в войска в 2020 году ранее анонсировал президент Владимир Путин.
Комментарии8
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goga_s 18 июля 2018 | 08:52
Особую пикантность картине "..испытаний.." придаёт образ нищающего россиянина, смотрящего в небо на эти "испытания" с открытым ртом !
хи-хи
tvitov66 18 июля 2018 | 08:55
goga_s: надеюсь нацЛИдер покажет нам еще мультики
oldpartizan 18 июля 2018 | 08:56
ракета успешно вернулась на базу?
tvitov66 18 июля 2018 | 09:05
oldpartizan: это уже было у Ына, а у нас еще все впереди - верной дорогой идём ... проторенной
andygo__ru 18 июля 2018 | 08:57
goga_s: "Особую пикантность картине "..испытаний.." придаёт образ нищающего россиянина" ---
--- подозреваю, что пенсионерствующие (в ближайшем будущем) россияне - особенно будут радоваться и открывать рот: вот мол, наш-то каков! Значит, и мы - тоже: о-го-го!
puteshestvennik 18 июля 2018 | 08:57
А сказали что уже на вооружении стоит. Но рыбки гупии этого не вспомнят.
polsan 18 июля 2018 | 09:04
puteshestvennik: Вы перепутали, об этом не говорили!
ostapbey 18 июля 2018 | 09:04
Сармат?? Как то созвучно с Армат..
Да и Булаву внедряют со второй половины прошлого века....
Даже..