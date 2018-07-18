Экс-депутата Пермского заксобрания приговорили к 2 годам колонии за избиение DJ Smash

Экс-депутата Пермского заксобрания приговорили к 2 годам колонии за избиение музыканта Андрея Ширмана, известного как DJ Smash. Вместе с Александром Телепнёвым в колонию отправлен его друг – он получил такой же срок. На диджея напали в Перми в феврале. Музыканта избили после того, как он отказался второй раз фотографироваться с Телепнёвым и его другом, передаёт РИА «Новости».