Экс-депутата Пермского заксобрания приговорили к 2 годам колонии за избиение DJ Smash
Экс-депутата Пермского заксобрания приговорили к 2 годам колонии за избиение музыканта Андрея Ширмана, известного как DJ Smash. Вместе с Александром Телепнёвым в колонию отправлен его друг – он получил такой же срок. На диджея напали в Перми в феврале. Музыканта избили после того, как он отказался второй раз фотографироваться с Телепнёвым и его другом, передаёт РИА «Новости».
Комментарии1
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j_partizan 18 июля 2018 | 09:07
Редкий случай, когда депутат попал в надлежащее место.