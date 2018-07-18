Проработавший меньше года мэр города Свободный подал в отставку
Отвечая на вопрос, с чем связано это решение, Юрий Романов сказал: «Так будет лучше», — сообщает местное издание «Амуринфо». Информацию об отставке агентству ТАСС подтвердили в мэрии. Там сказали, что Юрий Романов уходит с формулировкой «По состоянию здоровья». Чиновнику 50 лет. Он вступил в должность в сентябре прошлого года.
Комментарии2
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tvitov66 18 июля 2018 | 08:57
Надеюсь внуков успел обеспечить ... и свить "гнездо" в стране НАТО
democ 18 июля 2018 | 09:01
Либо понял, что тырить нечего, уже всё до него его предшественники скоммуниздили, либо дали понять, что он "чужой".