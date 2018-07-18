Проработавший меньше года мэр города Свободный подал в отставку

Отвечая на вопрос, с чем связано это решение, Юрий Романов сказал: «Так будет лучше», — сообщает местное издание «Амуринфо». Информацию об отставке агентству ТАСС подтвердили в мэрии. Там сказали, что Юрий Романов уходит с формулировкой «По состоянию здоровья». Чиновнику 50 лет. Он вступил в должность в сентябре прошлого года.