Минюст России намерен рассмотреть вопрос о санкциях в отношении «Голоса Америки»
Минюст России намерен рассмотреть вопрос о санкциях в отношении «Голоса Америки». Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, это единственное из девяти СМИ – иностранных агентов, не предоставившее отчёт в Министерство, передаёт агентство «Интерфакс».
Комментарии9
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alex_melnikov Алексей Мельников 18 июля 2018 | 08:50
Об этом договорились в Хельсинки? )
ly4_sveta 18 июля 2018 | 08:51
Давайте, начинайте «глушить» по-совдеповски!
tvitov66 18 июля 2018 | 09:00
ly4_sveta: а они разве в эфире вещают? Давно как в интернете ролики постят
serhio_25__ 18 июля 2018 | 09:00
ly4_sveta: У тебя совдеповские мозги. Наши СМИ глушат там, а это ответка.
sjuzanna 18 июля 2018 | 09:09
ly4_sveta: У нас по ночам все радиостанции молчат. И наши и не наши. Тихий час))
j_partizan 18 июля 2018 | 09:01
Вполне адекватное решение в рамках нынешних отношений.
anticolonel 18 июля 2018 | 09:02
Срочно включить глушилки и обрезать все провода по периметру любимой родины.
sjuzanna 18 июля 2018 | 09:07
Ох, уж этот "Голос Америки!!" Не голос, а голосище!! И наглый при этом. Отчеты не подает.
Ну а штрафы на что?? Штрфуйте, господа, штрафуйте. Разорите штрафами.
ostapbey 18 июля 2018 | 09:07
А вроде Маск грозился опутать Землю бесплатным интернетом???
Типа как и радио раньше было платным. С отчетом в соответствующих службах ..
Было и сплыло..даже..