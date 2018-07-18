Минюст России намерен рассмотреть вопрос о санкциях в отношении «Голоса Америки». Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, это единственное из девяти СМИ – иностранных агентов, не предоставившее отчёт в Министерство, передаёт агентство «Интерфакс».