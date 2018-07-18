Всероссийская Ассоциация рыбопромышленников предупредила о возможном росте цен на рыбу из-за новых требований ФСБ
Всероссийская Ассоциация рыбопромышленников предупредила о возможном росте цен на рыбу из-за новых требований ФСБ. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Пограничная служба ФСБ сообщила рыбодобывающим компаниям, что при перевозке продукции недопустимо использовать суда, принадлежащие иностранцам. Запрет грозит отрасли дополнительными расходами на логистику в 12 миллиардов рублей, что в итоге может отразиться и на стоимости рыбы.
Комментарии9
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vilingrad 18 июля 2018 | 08:39
Рыба- вредна. Как и сыр...
rampa 18 июля 2018 | 08:44
vilingrad: а куры и колбаса полезны только из сои и т.п. добавок. Еще очень полезен творожный продукт )))
democ 18 июля 2018 | 08:51
rampa: Не спорьте. Маргарин полезней. Особенно в Дошираке.
archibald_dandy_esquire 18 июля 2018 | 08:40
кто в раше Хазяин? одна только гоп-дупа должна запрещать? ФСБ тоже может много всего "закрыть, чтобы продукты стали дороже и малоимущие вымерли уже в конце концов - надоели уже совей нищетой!
odobryam_s 18 июля 2018 | 08:40
Ни рыбы, ни безопасности, кароч.... Полстраны принадлежит иностранцам, включая все хваленые госкорпорации и прочие "национальные достояния", спохватились, блин!....
disdai 18 июля 2018 | 08:42
ФСБ рулит экономикой...
Это катастрофа.
Тень должна знать свое место!
polikarpich 18 июля 2018 | 08:45
Вон оно чем теперь, значит, занимаются славные ребята чекисты, птенчики Дзержинского?
andre_klimov 18 июля 2018 | 08:52
polikarpich:
На самом деле - кому принадлежат "отечественные перевальщики"? В чью пользу идёт прессинг? Есть ли возможность ограничить аппетит навязываемых безальтернативных "партнёров"?
Думаю, если бы "свои" не драли цену и были бы конкурентноспособны - то кого бы волновало "свой или заморский"?
democ 18 июля 2018 | 08:47
Да наплевать. Хорошей рыбы нет в магазине, а минтаем сыт не будешь. Так что и это переживём. Как говорится, - "...доедай червей и пошли домой...".