Всероссийская Ассоциация рыбопромышленников предупредила о возможном росте цен на рыбу из-за новых требований ФСБ. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Пограничная служба ФСБ сообщила рыбодобывающим компаниям, что при перевозке продукции недопустимо использовать суда, принадлежащие иностранцам. Запрет грозит отрасли дополнительными расходами на логистику в 12 миллиардов рублей, что в итоге может отразиться и на стоимости рыбы.