12 регионов отказались публично поддержать пенсионную реформу

Среди них Чечня, Дагестан, Камчатский край и Еврейская Автономная область, а также Москва. Об этом говорится в докладе фонда «Петербургская политика», передаёт РБК. В материалах говорится, что в целом минимальная публичная активность по реформе наблюдается в регионах, где в сентябре пройдут выборы.