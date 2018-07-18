12 регионов отказались публично поддержать пенсионную реформу
Среди них Чечня, Дагестан, Камчатский край и Еврейская Автономная область, а также Москва. Об этом говорится в докладе фонда «Петербургская политика», передаёт РБК. В материалах говорится, что в целом минимальная публичная активность по реформе наблюдается в регионах, где в сентябре пройдут выборы.
Комментарии2
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remych 18 июля 2018 | 08:47
"12 регионов отказались ", -ну что это как не демократия?
buzukin1912 18 июля 2018 | 08:51
Ясен пень, было сказано неизвестным героем, што женщины на Кавказа уже после тридцати сморщенные, помнится, заплевали его. А теперь што же получается? И джигиты тоже трухлявые? А как я верил в пользу кошерной пищи - и што??? Стареют шустрее остальных, не помогает таки дальневосточный кашрут? В таком случае с Моской все ясно - понаехали тут, вот и мутят воду... Полагаю, што в знак протеста против такой региональной политики инициаторы реформ должны уйти на стандартную российскую пенсию досрочно, даже если им еще и не исполнилось сорока пяти! Пусть отдохнут чуток - может, таки придумают, какого размера должна быть пенсия при таком изобилии - глаза разбегаются!