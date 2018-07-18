Госдуме, по данным источников, рекомендовали не критиковать персоналии при обсуждении пенсионной реформы
Об этом пишет газета «Ведомости». По словам собеседника издания, прежде всего, запретили критиковать президента. Подобная установка есть и по премьеру Дмитрию Медведеву, но не такая жёсткая, добавил источник. Депутаты наличие таких рекомендаций отрицают.
Как ожидается, Госдума завтра примет законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении.
Комментарии9
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odobryam_s 18 июля 2018 | 08:38
«В проступке нет вреда, в огласке только вред.
Но не грешно грешить, коль грех окутан тайной».
Ж-Б. Мольер. «Тартюф».
buzukin1912 18 июля 2018 | 08:41
А отчего бы имена и фамилии пенсионных умников и умниц, королей финансов и идеалистов, верящих в первую любовь после шестидесяти не опубликовать вместе с их трудовыми биографиями? Страна должна знать своих заботливых героев и посылать им лучи любви и поддержки, защищая от плевков ленивых злопыхателей, не собирающихся стоять в мороз и ветер под стрелой и грузом в семьдесят во славу Недопенсионного фонда, а только разевающих рот на роскошные здания Фонда и трудолюбивых заботников!
polikarpich 18 июля 2018 | 08:48
buzukin1912: Так запретили же критиковать самых главных "пенсионных умников и умниц, королей финансов и идеалистов, верящих в первую любовь после шестидесяти"?
Что непонятного?
xuato 18 июля 2018 | 08:42
Не надо градус повышать
Надо молча умирать
goga_s 18 июля 2018 | 08:44
Само выражение "...Госдуме,.., рекомендовали не критиковать персоналии..." - УЖЕ анекдот!
ВелкАм ту "стадо", россияне!
andygo__ru 18 июля 2018 | 08:45
"прежде всего, запретили критиковать президента. " ----
---- а за что его критиковать-то, Нашего Любимого Путина ВВ! Он ведь, как пошли по стране идеи по повышению пенсионного возраста, - сразу залез под кровать, и - никакой метлой его оттуда не выгонишь!
Спрятался, так сказать. Так что во всем, что касается пенсий, Наш Президент - ни при чем, и нефиг его трогать, тревожить да теребить!
...а тем более - критиковать!
nehoroshiy 18 июля 2018 | 08:48
Персонально оставим только зарплаты. а ответственность разделим поровну со всеми россиянами-по справедливости.
platonnekafrin 18 июля 2018 | 08:51
Бывают собрания паразитов и собрания депутатов. Процедурно, все очень похоже, но ни на одном паразитском собрании не будет протестов по поводу необходимости поддержания паразита в бодрой форме. Таким образом, именно соглашательством паразита в вопросе улучшения питания за чужой счет он отличается от депутата.
j_partizan 18 июля 2018 | 08:51
Если не критиковать, то остаётся называть их не иначе как мразь и предатели народа.