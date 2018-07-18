Госдуме, по данным источников, рекомендовали не критиковать персоналии при обсуждении пенсионной реформы

Об этом пишет газета «Ведомости». По словам собеседника издания, прежде всего, запретили критиковать президента. Подобная установка есть и по премьеру Дмитрию Медведеву, но не такая жёсткая, добавил источник. Депутаты наличие таких рекомендаций отрицают.

Как ожидается, Госдума завтра примет законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении.