Власти США расширили обвинение против россиянки Марии Бутиной, задержанной в Вашингтоне

Это увеличивает тяжесть обвинений и возможный срок заключения, сообщает агентство РИА «Новости». По его данным, к статье «Сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» добавилась собственно «Работа иностранным агентом без регистрации». Бутину задержали 15 июля. Следователи считают, что она работала в интересах России.