Власти США расширили обвинение против россиянки Марии Бутиной, задержанной в Вашингтоне
Это увеличивает тяжесть обвинений и возможный срок заключения, сообщает агентство РИА «Новости». По его данным, к статье «Сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» добавилась собственно «Работа иностранным агентом без регистрации». Бутину задержали 15 июля. Следователи считают, что она работала в интересах России.
Комментарии18
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wrk 18 июля 2018 | 08:45
На сенцова людей набирают
tvitov66 18 июля 2018 | 08:51
wrk: после Барнаула и тюрьма в США рай!
serhio_25__ 18 июля 2018 | 08:55
tvitov66: Так езжай в американскую тюрьму, в чем проблема?
serge_moro 18 июля 2018 | 09:00
serhio_25__: С каких пор диктаторы стали учить США демократии !!??
Встреча двух лидеров в Хельсинки , показала миру ,что это была встреча Смотрящего по США со своим главным боссом -мафиози.
Огромный рыжий Смотрящий отчитывался по проделанной работе в Евросоюзе , который он поставил на грань разрыва и в позу , в которую уже давно поставил всю Россию его маленький лысенький босс -мафиози.
Лучше бы они не встречались и держали бы весь мир в догадках и сплетнях. Но ,они встретились, поговорили и развеяли все сомнения ,кто из них кто ..
Мир столкнулся с огромным влиянием кремлевской мафии на все демократические ценности Запада и в первую очередь США.
Мафиозный режим в России уже давно вышел за пределы страны и пустил свои ядовитые щупальца по всему миру. Мафия сегодняшнего Кремля жаждет влиять на многие процессы в мировой политике и экономике.Аппетит пришел во время 18 летней еды и пожирания в астрономической прогрессии госбюжет страны
Боссу мафии ,Россия уже мала для его амбиций.
Отсюда мы наблюдаем Сирию , наркоту из Аргентины под прикрытием МИДа РФ.Отравление Литвиненко , Скрипалей , убийство Березовского в Англии, шквал шпионских разоблачений в США и многое другое.
Узурпатор власти ,который истрeбил всю правовую систему в России.учит американцев демократии
Другими словами вор ,коррупционер и ликвидатор всех своих политических оппонентов учит уму и разуму пещерную страну ,в которой до сих пор линчуют негров . Кремлевский босс видит себя спасителем землян от ковaрных янки и их собратьев англичан , которые дошли до того ,что сами травят своих граждан,а показывают на .Россию Мафия при питерском гопнике возродилась и готова дать бой мировой цивилизации у которой уже давно нет никакой демократии ,что даже американцы не могут себе сами избрать президента без помощи кремлевской мафии
sg91 18 июля 2018 | 08:46
Да в сраных штатах сесть в тюрьму как два пальца обрызгать... Чувака во Флориде закрыли за отказ дать доступ к смартфону.. А тут агентом себя не обвинила.. Повезет если не пожизненное. В России за это штраф, так гомячки чуть говном не захлебнулись, когда этот закон принимали.. А тут все демократично и цивилизованно. .. Янкели - лживые двуличный ублюдки
goga_s 18 июля 2018 | 08:50
sg91:
врёшь!
При чём - галимо !
serhio_25__ 18 июля 2018 | 08:52
goga_s: А почему тогда в США число заключённых самое большое в мире?
tvitov66 18 июля 2018 | 09:02
serhio_25__: разве больше чем в Китае и Индии? Серхиллио, прежде чем врать сперва надобно гуглить
serhio_25__ 18 июля 2018 | 09:07
tvitov66: Существо, в США сидит больше, чем в Китае и Индии. Прежде, чем обвинять кого-то во лжи, узнай тему сначала. Балаболка.
davi__koloradov 18 июля 2018 | 08:54
sg91:
Вопль о "сраных штатах" из рашки-говняшки(с)Мединский это замечательно.
serhio_25__ 18 июля 2018 | 08:58
davi__koloradov: А вот и парашисты пошли. Не хочешь заняться делами своей страны, а то у вас за время народного правительства нищета увеличилась в 2 раза и экономика умерла.
goga_s 18 июля 2018 | 08:47
"Б" или "П" ?
хи-хи
olban82 18 июля 2018 | 08:50
А разве иностранные агенты - это не изобретение тоталитарных режимов?
sjuzanna 18 июля 2018 | 08:57
Неужели Анну Чапман клонировали? Хорошенькая. Мордоворотов на такю работу не посылают.
vasya_von_smetankin 18 июля 2018 | 09:00
А мы в ответ очередным козням Мирового Правительства сделаем наших граждан ещё более молодыми (поднимем пенсионный возраст до 80 лет) и ещё более ответственными (все налоги увеличим на 5... нет, на 10 процентов).
Попляшут они у нас!
sjuzanna 18 июля 2018 | 09:01
Ну что эта студентка 29-ти лет от роду могла в Штатах украсть? Весы? халат? гири??
varlam59 18 июля 2018 | 09:02
Произвол. Свободу Бутиной!
kunst54 18 июля 2018 | 09:08
Есть уже в Америке Бут, теперь им для коллекции понадобилась Бутина.