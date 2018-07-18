3 человека погибли в аварии с участием такси на юго-востоке Москвы
3 человека погибли в аварии с участием такси на юго-востоке Москвы. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс». ДТП произошло на улице Ташкентской. Подробностей и официального подтверждения пока нет.
Комментарии2
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xknk 18 июля 2018 | 08:34
Сколько еще должно погибнуть, чтобы власти навели порядок в этой сфере? Я сам проф.такист (езжу без навигатора), знаю и вижу как там все это устроенно. Там работают не водители, а случайные бедолаги, наркоманы и психически больные люди.
j_partizan 18 июля 2018 | 08:36
Какой смысл разгоняться на Ташкентской? Улица короткая с большим количеством светофоров.