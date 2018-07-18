Путин попросил Генпрокуратуру исправить его оговорку об объёме средств, якобы, выведенных Уильямом Браудером из России

Президент Владимир Путин попросил Генпрокуратуру исправить его оговорку об объёме средств, якобы, выведенных Уильямом Браудером с помощью офшорных схем за пределы России. Речь идёт о деньгах, которые, по словам главы государств, были использованы Демократической партией США во время избирательной кампании, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. По данным ведомства, минимум 400 тысяч долларов из выведенной в офшоры суммы, были переведены на счета Демократической партии, передаёт «Интерфакс». Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Дональдом Трампом сказал про 400 миллионов.

Напомню, генпрокуратура России накануне назвала американских чиновников и сотрудников спецслужб, которых хотела бы допросить по делу главы Фонда «Эрмитедж Кэпитэл» Уильяма Браудера. Среди них бывший посол США в России Майкл Макфол.