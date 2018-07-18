Путин попросил Генпрокуратуру исправить его оговорку об объёме средств, якобы, выведенных Уильямом Браудером из России
Президент Владимир Путин попросил Генпрокуратуру исправить его оговорку об объёме средств, якобы, выведенных Уильямом Браудером с помощью офшорных схем за пределы России. Речь идёт о деньгах, которые, по словам главы государств, были использованы Демократической партией США во время избирательной кампании, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. По данным ведомства, минимум 400 тысяч долларов из выведенной в офшоры суммы, были переведены на счета Демократической партии, передаёт «Интерфакс». Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Дональдом Трампом сказал про 400 миллионов.
Напомню, генпрокуратура России накануне назвала американских чиновников и сотрудников спецслужб, которых хотела бы допросить по делу главы Фонда «Эрмитедж Кэпитэл» Уильяма Браудера. Среди них бывший посол США в России Майкл Макфол.
Комментарии17
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tks 18 июля 2018 | 08:22
А за что Магнитского убили, Генпрока будет разбираться?
zurich_106 18 июля 2018 | 08:23
Опять по Фрейду оговорился.
tvitov66 18 июля 2018 | 08:31
zurich_106: соврал по привычке
vezdehod 18 июля 2018 | 08:43
Выходит. что эти два Дятла при свой встрече. только и занимались "оговорками".
tks 18 июля 2018 | 08:25
Это наверное, чтобы Трампу помочь?
Лучше бы не помогали, такая "помощь" боком выйдет. Это же банальная легализация вмешательства в выборы.
varangian2011 18 июля 2018 | 08:27
В России на его предвыборную компанию бизнес скидывается десятками миллионов и миллиардами, вот и оговорился мужик, не понимая как можно пожертвовать на президентскую компанию такие по его меркам маленькие деньги.
alexakimfaa 18 июля 2018 | 08:29
Странно,как-то несменяемый "царь" ошибается - "было" якобы 400 миллионов,а сейчас когда что-то просветлело в его старческих мозгах - уже 400 тысяч долларов...Тут и до 40 тысяч осталось немного...
eternity88 18 июля 2018 | 08:41
alexakimfaa: На спецоперацию по компрометации кандидата в президенты США от Демократической партии путем проведения незаконного финансирования действительно было выделено 400 млн бакинских, но по заведенному в государстве российском порядку к началу самой операции ее бюджет скукожился в тысячу раз. Компрометация Клинтон превратилась в копрометание Путина.
eternity88 18 июля 2018 | 08:45
eternity88: так что именно к этой жалкой исполненной Путиным как раз и подходят гневные слова мусорка, укорявшего выбежавших на газон Лужников во время финала ЧМ акционистов в том, что они обос...ли Россию. Насчёт обс...ничего России - это к ее властям и к вылизывающим их псевдопатриотам.
rampa 18 июля 2018 | 08:30
Путин оговорился в 1000 раз, Трамп оговорился, что не вмешивались. Зачем они вообще встречались? Покрасоваться перед миром от нечего делать?
vladimir1967 18 июля 2018 | 08:36
А у Ралдугина нет желания спросить про офшоры?
omichka 18 июля 2018 | 08:46
vladimir1967:
Действительно, даже на виолончель не хватит
vilingrad 18 июля 2018 | 08:37
Встретились два одиночества: один "оговаривает" суммы, которые инкриминирует своим врагам, второму по результатам вообще приходится заявлять- что это он вообще оговорился... часа так на два оговорок. Время всплывшего говна...
bike_nty 18 июля 2018 | 08:38
А как по его мнению это ведомство сможет исправить оговорку? Возбудить дело на озвученную сумму?
apels 18 июля 2018 | 08:39
А исправить "оговорку" о референдуме в Крыме не попросил? Значит правда и именно Россия проводила референдум :)
grossalexis072018 18 июля 2018 | 08:47
apels: Все таки может правы те специалисты, которые утверждают - ботокс при чрезмерном введении может влиять не только на кожу лица, но и расправлять извилины в коре головного мозга ?
venmud 18 июля 2018 | 08:40
Цирк и не уезжал! Для Генпрокуратуры слова Их Высоченного являются фактами, не подлежащими сомнениям и проверкам без официального соизволения на это.