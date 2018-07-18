Президент США объявил, что доверяет своим спецслужбам, а свою речь в Хельсинки объяснил оговоркой
Дональд Трамп сказал, что признаёт выводы о вмешательстве России в выборы, однако, по мнению американского лидера, вмешательство никак не повлияло на результат. Выступая перед журналистами в США, Трамп сказал, что не понимал негативной реакции СМИ на его речь в Хельсинки до тех пор, пока не увидел расшифровку. Только тогда, по его словам, он заметил оговорку.
Президент США, по его словам, хотел сказать следующее: «Нет причин утверждать, что Россия не вмешивалась в американские выборы».
Комментарии13
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zurich_106 18 июля 2018 | 08:21
Теперь еще 60 дипломатов вышлет и новый пакет санкций подпишет.
serge_moro 18 июля 2018 | 08:27
zurich_106: С каких пор диктаторы стали учить США демократии !!??
Встреча двух лидеров в Хельсинки , показала миру ,что это была встреча Смотрящего по США со своим главным боссом -мафиози.
Огромный рыжий Смотрящий отчитывался по проделанной работе в Евросоюзе , который он поставил на грань разрыва и в позу , в которую уже давно поставил всю Россию его маленький лысенький босс -мафиози.
Лучше бы они не встречались и держали бы весь мир в догадках и сплетнях. Но ,они встретились, поговорили и развеяли все сомнения ,кто из них кто ..
Мир столкнулся с огромным влиянием кремлевской мафии на все демократические ценности Запада и в первую очередь США.
Мафиозный режим в России уже давно вышел за пределы страны и пустил свои ядовитые щупальца по всему миру. Мафия сегодняшнего Кремля жаждет влиять на многие процессы в мировой политике и экономике.Аппетит пришел во время 18 летней еды и пожирания в астрономической прогрессии госбюжет страны
Боссу мафии ,Россия уже мала для его амбиций.
Отсюда мы наблюдаем Сирию , наркоту из Аргентины под прикрытием МИДа РФ.Отравление Литвиненко , Скрипалей , убийство Березовского в Англии, шквал шпионских разоблачений в США и многое другое.
Узурпатор власти ,который истрeбил всю правовую систему в России.учит американцев демократии
Другими словами вор ,коррупционер и ликвидатор всех своих политических оппонентов учит уму и разуму пещерную страну ,в которой до сих пор линчуют негров . Кремлевский босс видит себя спасителем землян от ковaрных янки и их собратьев англичан , которые дошли до того ,что сами травят своих граждан,а показывают на .Россию Мафия при питерском гопнике возродилась и готова дать бой мировой цивилизации у которой уже давно нет никакой демократии ,что даже американцы не могут себе сами избрать президента без помощи кремлевской мафии
vezdehod 18 июля 2018 | 08:40
Это можно с Путиным трепать языком. а у себя на Родине.приходится отчитываться перед своими соратниками.
ur_sus 18 июля 2018 | 08:32
zurich_106:
На Трампа, похоже, есть уже компромат у всех: у Пупкина, у республиканцев, может даже и у ФБР. Кто-нить этот компроматец скоро начнёт сливать, а может и все сразу?
tvitov66 18 июля 2018 | 08:40
ur_sus: в Хельсинки наш нацЛидер совершил очередной ПРОРЫВ - помог США порвать Трампа
venmud 18 июля 2018 | 08:49
ur_sus: "этот компроматец скоро начнёт сливать"
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Да у нас свое говно уже некуда девать.
venmud 18 июля 2018 | 08:24
Жаль, что НашТрамп обоссался дважды.
condor00 18 июля 2018 | 08:52
venmud: К тому же обоссаный и оплёвываемый с удовольствием извне, подобно резиновой фигуре босса у входа в офис. Но та резиновая, а этот живой и жалкий, ведущий себя как будто он резиновый. В этом как раз счастье Трампа, что как дуб ни с первого, ни со второго, ни с N-го раза не понимает своей ущербности. Но это - головная боль американцев.
xuato 18 июля 2018 | 08:30
Президент Трамп оказался не только неспособным, но и не желающим противостоять Путину», - продолжил Маккейн. «Он и Путин, казалось, говорили по тому же сценарию, что президент сделал сознательный выбор, чтобы защитить тирана от справедливых вопросов свободной прессы и предоставить Путину неоспоримую платформу для извержения пропаганды и лжи миру.
blindpew_33 18 июля 2018 | 08:32
Пестец.
Вот, наверное, американцы сейчас "радуются", что выбрали такого феерического дятла!
(те из них, кому не пофиг, что творится за пределами родного штата)
venmud 18 июля 2018 | 08:46
blindpew_33: "выбрали такого феерического дятла"
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Если Вы еще хоть раз обидите полезную птицу, то мы придем Вас долбить. Юннаты.
vilingrad 18 июля 2018 | 08:42
Казнить нельзя миловать
У Трампуши проблемы со знаками препинания. У Вовы, с другой стороны- с цифрами. Вот дал боженька время дятлов у власти:)
sucher1964 18 июля 2018 | 08:48
Как вошь на гребешке. Определись уже, будь мужиком, " ты за большевиков, аль за коммунистов?" ( "Чапаев" )