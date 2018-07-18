Президент США объявил, что доверяет своим спецслужбам, а свою речь в Хельсинки объяснил оговоркой

Дональд Трамп сказал, что признаёт выводы о вмешательстве России в выборы, однако, по мнению американского лидера, вмешательство никак не повлияло на результат. Выступая перед журналистами в США, Трамп сказал, что не понимал негативной реакции СМИ на его речь в Хельсинки до тех пор, пока не увидел расшифровку. Только тогда, по его словам, он заметил оговорку.

Президент США, по его словам, хотел сказать следующее: «Нет причин утверждать, что Россия не вмешивалась в американские выборы».