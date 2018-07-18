Z Архив новостей новости
5 13 6 1737
08:15, 18 июля 2018

Президент США объявил, что доверяет своим спецслужбам, а свою речь в Хельсинки объяснил оговоркой

Дональд Трамп сказал, что признаёт выводы о вмешательстве России в выборы, однако, по мнению американского лидера, вмешательство никак не повлияло на результат. Выступая перед журналистами в США, Трамп сказал, что не понимал негативной реакции СМИ на его речь в Хельсинки до тех пор, пока не увидел расшифровку. Только тогда, по его словам, он заметил оговорку.

Президент США, по его словам, хотел сказать следующее: «Нет причин утверждать, что Россия не вмешивалась в американские выборы».

Комментарии

13

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

zurich_106 18 июля 2018 | 08:21

Теперь еще 60 дипломатов вышлет и новый пакет санкций подпишет.

serge_moro 18 июля 2018 | 08:27

zurich_106: С каких пор диктаторы стали учить США демократии !!??

Встреча двух лидеров в Хельсинки , показала миру ,что это была встреча Смотрящего по США со своим главным боссом -мафиози.

Огромный рыжий Смотрящий отчитывался по проделанной работе в Евросоюзе , который он поставил на грань разрыва и в позу , в которую уже давно поставил всю Россию его маленький лысенький босс -мафиози.

Лучше бы они не встречались и держали бы весь мир в догадках и сплетнях. Но ,они встретились, поговорили и развеяли все сомнения ,кто из них кто ..

Мир столкнулся с огромным влиянием кремлевской мафии на все демократические ценности Запада и в первую очередь США.

Мафиозный режим в России уже давно вышел за пределы страны и пустил свои ядовитые щупальца по всему миру. Мафия сегодняшнего Кремля жаждет влиять на многие процессы в мировой политике и экономике.Аппетит пришел во время 18 летней еды и пожирания в астрономической прогрессии госбюжет страны

Боссу мафии ,Россия уже мала для его амбиций.

Отсюда мы наблюдаем Сирию , наркоту из Аргентины под прикрытием МИДа РФ.Отравление Литвиненко , Скрипалей , убийство Березовского в Англии, шквал шпионских разоблачений в США и многое другое.

Узурпатор власти ,который истрeбил всю правовую систему в России.учит американцев демократии



Другими словами вор ,коррупционер и ликвидатор всех своих политических оппонентов учит уму и разуму пещерную страну ,в которой до сих пор линчуют негров . Кремлевский босс видит себя спасителем землян от ковaрных янки и их собратьев англичан , которые дошли до того ,что сами травят своих граждан,а показывают на .Россию Мафия при питерском гопнике возродилась и готова дать бой мировой цивилизации у которой уже давно нет никакой демократии ,что даже американцы не могут себе сами избрать президента без помощи кремлевской мафии

vezdehod 18 июля 2018 | 08:40

Это можно с Путиным трепать языком. а у себя на Родине.приходится отчитываться перед своими соратниками.

ur_sus 18 июля 2018 | 08:32

zurich_106:
На Трампа, похоже, есть уже компромат у всех: у Пупкина, у республиканцев, может даже и у ФБР. Кто-нить этот компроматец скоро начнёт сливать, а может и все сразу?

tvitov66 18 июля 2018 | 08:40

ur_sus: в Хельсинки наш нацЛидер совершил очередной ПРОРЫВ - помог США порвать Трампа

venmud 18 июля 2018 | 08:49

ur_sus: "этот компроматец скоро начнёт сливать"
===========================================
Да у нас свое говно уже некуда девать.

venmud 18 июля 2018 | 08:24

Жаль, что НашТрамп обоссался дважды.

condor00 18 июля 2018 | 08:52

venmud: К тому же обоссаный и оплёвываемый с удовольствием извне, подобно резиновой фигуре босса у входа в офис. Но та резиновая, а этот живой и жалкий, ведущий себя как будто он резиновый. В этом как раз счастье Трампа, что как дуб ни с первого, ни со второго, ни с N-го раза не понимает своей ущербности. Но это - головная боль американцев.

xuato 18 июля 2018 | 08:30

Президент Трамп оказался не только неспособным, но и не желающим противостоять Путину», - продолжил Маккейн. «Он и Путин, казалось, говорили по тому же сценарию, что президент сделал сознательный выбор, чтобы защитить тирана от справедливых вопросов свободной прессы и предоставить Путину неоспоримую платформу для извержения пропаганды и лжи миру.

blindpew_33 18 июля 2018 | 08:32

Пестец.
Вот, наверное, американцы сейчас "радуются", что выбрали такого феерического дятла!
(те из них, кому не пофиг, что творится за пределами родного штата)

venmud 18 июля 2018 | 08:46

blindpew_33: "выбрали такого феерического дятла"
===============================================
Если Вы еще хоть раз обидите полезную птицу, то мы придем Вас долбить. Юннаты.

vilingrad 18 июля 2018 | 08:42

Казнить нельзя миловать
У Трампуши проблемы со знаками препинания. У Вовы, с другой стороны- с цифрами. Вот дал боженька время дятлов у власти:)

sucher1964 18 июля 2018 | 08:48

Как вошь на гребешке. Определись уже, будь мужиком, " ты за большевиков, аль за коммунистов?" ( "Чапаев" )

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Наверное, это какая-то глубокая память о завоевании. Что мы завоеванный народ, и до сих пор мы делимся тайно на захватчиков, завоевателей и завоеванных. Поэтому у нас нет априорной веры незнакомцу…

5 591 6 34113 12.07
#слушать 02:38:10 8читать ;смотреть $скачать 36.2 МБ
Kобщество, культура, видео, передачи
Блоги

Хорватские болельщики развернули баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» Болельщики сборной Хорватии развернули 50-метровый баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» на Триумфальной площади в Москве…

5 109 6 11327 11.07
Kфутбол, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

НАТО это военный блок. Он берется за те задачи, к которым не предназначен, не приспособлен, но собирается раз из раза делать ради того, чтобы продемонстрировать свой любимый натовский флаг…

5 139 6 11159 12.07
#слушать 38:55 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Украинцы признали возвращение Крыма, а крымские чиновники нет Кремль должен биться за крымскую молодёжь, а не лояльность крымских татар. Не туда, товарищи, деньгами сорите…

5 233 6 74416 11.07
Kкрым, рф, украина, политика, общество, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Без срока давности: расстрел семьи Романовых Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…

5 152 6 13296 17.07
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

+ Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» «Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках»...

5 554 6 49331 12.07
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, события
Блоги

«Прошу Вас проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова» Мать Олега Сенцова обратилась к Владимиру Путину с прошением о помиловании её сына…

5 281 6 25211 13.07
Kсенцов, суды, тюрьмы, путин, украина, рф, события
Блоги

Евгений Шестаков сатирик, юморист, блогер

История России развивается по спирали, главные свойства которой — противозачаточные Медведев донашивает кроссовки Фрадкова и поливает рассаду на подоконнике, а то, что ты видел — это анимированные обои, которыми бредит завистливый мозг предателя…

5 70 6 21009 11.07
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Тролли Список авторов лайков (особенно их совпадение под разными постами) позволяют точно очертить границы и  содержание группы троллей…

5 221 6 24972 12.07
Kинтернет, блогеры, общество, пропаганда, мнения
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 90 6 10377 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Блоги

Илья Яшин политик

«Но я бы сейчас снова за него проголосовала» «А вот так! — говорит. — Муж, бывает, жену бьет, а она все равно его любит и не уходит. Потому что знает, что он хороший, а жизненные неурядицы проходят. Тысяча восемьсот тридцать рублей с вас»...

5 90 6 10607 17.07
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…

5 104 6 13127 15.07
Kсша, политика, трамп, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Первый шаг сделан Владимир Путин оригинально и красиво поставил точку под разговорами о том, что мяч сирийского урегулирования находится на поле России. Он демонстративно вручил Трампу мяч чемпионата мира…

5 60 6 8053 16.07
Kпутин, трамп, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

О наградах и незаметных свершениях Последнее время бурно обсуждают награждение Звездой Героя Сергея Кириенко. Не знаю, правда это или нет. Скажу о другом…

5 206 6 30797 13.07
Kкириенко, награды, росатом, мнения
Блоги

+ Власти США выдвинули обвинения против 12-ти сотрудников российских спецслужб Власти США выдвинули обвинения против 12-ти сотрудников российских спецслужб По словам зам.генпрокурора Рода Розенстайна, обвинения не содержат данных о влиянии их действий на президентские выборы в 16-м году…

5 112 6 18414 13.07
8читать ;смотреть
Kобщество, сша, спецслужбы, видео, рф, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Мафия и есть Невозможно победить идеи арестами, запретами митингов, дубинками, даже оружием. Идеи побеждают идеями и, конечно, материальной поддержкой идей, которая в России будет расти против мафии, вопреки мафии…

5 153 6 60100 11.07
Kполитика, общество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Вложения России в госдолг США сократились до минимума. На сегодняшний день они не дотягивают и до 15 млрд. долл.

5 8 6 14316
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Безумно сочувствую Владимиру Владимировичу. Помимо всего, на нем лежит обязанность придумывать забавы для огромного количества идиотов — если для них не придумать забаву, они изобретут ее для себя сами…

5 104 6 131334 11.07
#слушать 49:36 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Домагой Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине». Вы…
5 87 6 18339 12.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Доверие у граждан утеряно. Россия на пути в пропасть Нужна скорейшая отставка Правительства и этого провального экономического блока. Нужен роспуск Парламентов всех уровней и назначение на  весну 2019 года досрочных выборов…

5 352 6 277576 14.07
Kрф, пенсии, экономика, власть, общество, мнения
Блоги

+ «Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год» «Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год» Полицейский: Обосрали Россию, да?
Верзилов: Да мы не обсирали Россию, у нас нет цели. Мы, наоборот, за Россию…

5 532 6 161629 15.07
8читать ;смотреть
Kакции, чм-2018, протесты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7120688
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3576541

Сегодня в эфире