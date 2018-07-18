Россия резко сократила вложения в американские гособлигации

Теперь они составляют меньше 15 миллиардов долларов – это минимум за последние 11 лет.

Всего за один месяц – с апреля по мая – портфель российских вложений в американские казначейские обязательства сократился втрое. Как отмечает РИА «Новости», таким образом Россия вернулась к положению 2007 года, с которого и начала делать крупные вложения в гособлигации США. Максимум пришелся на октябрь 2010 года: тогда инвестиции составляли около 176 миллиардов долларов.

Последнее сокращение вложений привело к тому, что Россия вышла из тридцатки крупнейших держателей американских облигаций. На первом месте сейчас находится Китай, который владеет долговыми ценными бумагами на 1 триллион 200 миллиардов долларов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что продажа регулятором облигаций США связана с политикой диверсификации. По ее словам, ЦБ учитывает все риски, включая финансовые, экономические и геополитические.

Куда Центробанк вложил выведенные из США резервы, неизвестно.