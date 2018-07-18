Россия резко сократила вложения в американские гособлигации
Теперь они составляют меньше 15 миллиардов долларов – это минимум за последние 11 лет.
Всего за один месяц – с апреля по мая – портфель российских вложений в американские казначейские обязательства сократился втрое. Как отмечает РИА «Новости», таким образом Россия вернулась к положению 2007 года, с которого и начала делать крупные вложения в гособлигации США. Максимум пришелся на октябрь 2010 года: тогда инвестиции составляли около 176 миллиардов долларов.
Последнее сокращение вложений привело к тому, что Россия вышла из тридцатки крупнейших держателей американских облигаций. На первом месте сейчас находится Китай, который владеет долговыми ценными бумагами на 1 триллион 200 миллиардов долларов.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что продажа регулятором облигаций США связана с политикой диверсификации. По ее словам, ЦБ учитывает все риски, включая финансовые, экономические и геополитические.
Куда Центробанк вложил выведенные из США резервы, неизвестно.
Комментарии4
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punyoshohlai 18 июля 2018 | 08:14
Куда Центробанк вложил выведенные из США резервы, неизвестно.
Известно-известно. Про...ал
zurich_106 18 июля 2018 | 08:19
Вот причины сокращения вложений в высокодоходные облигации - аннексия крымского полуострова Украины, война на Донбассе, война в Сирии плюс многолетняя кормежка правящей верхушки Дамаска и санкциии, санкции, санкции.... Пенсионную реформу тоже по этим причинам затеяли.
ly4_sveta 18 июля 2018 | 08:33
Совсем обнищали, Путину уже на шнурки не хватает,
наверное, все переводит в ролдугинские инструменты.
В них надежнее.
rampa 18 июля 2018 | 08:40
а почему в результате этого сокращения доллар стал стоить 62-63 рубля, вместо 55-56 руб? Доллар был по это цене с февраля 2017 года, а в течение двух дней (6-10 апреля 2018г) подорожал до 62,5 руб и так держится уже четвертый месяц