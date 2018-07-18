Второе чтение законопроекта о повышении НДС пройдет сегодня в нижней палате парламента

Налоговые изменения должны обеспечить стимулирование экономической активности, — заявил ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Предложений в части донастройки налоговой системы было много. Обсуждалось и введение налога с продаж, обсуждалось и введение дифференцированной шкалы налога на доходы физических лиц, обсуждалась отмена и льготных ставок по налогу на добавленную стоимость, целый ряд других предложений. Мы остановились на повышении основной ставки НДС на 2 пункта — с 18 до 20%, что позволит, с одной стороны, создать ресурс в экономике — более 600 миллиардов рублей в год мы получим от этой меры для финансирования новых проектов. При этом, это в наименьшей степени затронет бизнес и население с невысокими доходами, поскольку льготные ставки по НДС предлагается сохранить.

Напомним, что в день открытия Чемпионата мира по футболу российские власти заявили о решении повысить НДС на 2 процентных пункта, а через несколько дней законопроект был внесен в Госдуму.