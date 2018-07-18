Второе чтение законопроекта о повышении НДС пройдет сегодня в нижней палате парламента
Налоговые изменения должны обеспечить стимулирование экономической активности, — заявил ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Предложений в части донастройки налоговой системы было много. Обсуждалось и введение налога с продаж, обсуждалось и введение дифференцированной шкалы налога на доходы физических лиц, обсуждалась отмена и льготных ставок по налогу на добавленную стоимость, целый ряд других предложений. Мы остановились на повышении основной ставки НДС на 2 пункта — с 18 до 20%, что позволит, с одной стороны, создать ресурс в экономике — более 600 миллиардов рублей в год мы получим от этой меры для финансирования новых проектов. При этом, это в наименьшей степени затронет бизнес и население с невысокими доходами, поскольку льготные ставки по НДС предлагается сохранить.
Напомним, что в день открытия Чемпионата мира по футболу российские власти заявили о решении повысить НДС на 2 процентных пункта, а через несколько дней законопроект был внесен в Госдуму.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nitinol 18 июля 2018 | 08:12
Кто то сомневается, что второе чтение пройдёт суперуспешно?
pmasel 18 июля 2018 | 08:24
Похоже парни решили оттянуться напоследок, подмести, что еще можно собрать. Недаром Минфин работает пылесосом на валютном рынке. Все что говорит Силуанов это такой бред, что только полный мудрила может ему верить.
xuato 18 июля 2018 | 08:14
НДС да работа до до доски гробовой вот и наполнен бюджет годовой!
sasass 18 июля 2018 | 08:17
Тянут резину- делая вид , что работают...
j_partizan 18 июля 2018 | 08:22
Не удивительно, грабеж и разбой - основной источник дохода у гопников.