В ряде крупных городов пройдут акции против повышения пенсионного возраста
Не везде организаторам удалось согласовать эти мероприятия на заявленных площадках.
В Москве объединение сразу нескольких политических сил хотели провести марш в центре города, однако мэрия отказала организаторам во согласовании этого шествия и порекомендовала перенести протест в Сокольники. Это устроило не всех заявителей, но остальные согласились с предложением городских властей. Акция в парке начнется в семь часов вечера. В Петербурге местные яблочники также не смогли добиться от городской администрации согласования своего митинга – им было отказано в связи с занятостью полиции на охране объектов чемпионата мира по футболу, который закончился три дня назад. Тем не менее, в штабе поддержки кампании против повышения пенсионного возраста уверяют, что активисты выйдут на улицы Санкт-Петербурга. Договориться с администрациями удалось, например, в Воронеже и Иркутской области, а вот в Новосибирске мэрия сначала разрешила протестовать, а потом предупредила, что фонтан, у которого планируется акция, бьется током и предложила митингующим переместиться в отдаленные от центра районы.
В первом чтении законопроект о пенсионной реформе Госдума рассмотрит на своем завтрашнем заседании.
Комментарии7
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alend 18 июля 2018 | 08:12
похоже не фонтан в Новосибирска бьётся током а народ бьётся в мозги чиновников тем самым раздражая их нервную систему ..а что касательно этих митингов .то это пустое время провождение ..вопрос на сто процентов решён ..и этот безумный законопроект практически принят ..хоть замитенгуйтесь в доску.........
varangian2011 18 июля 2018 | 08:23
alend: Да дохрена ты знаешь, решен. Был бы на 100% решен, то уже бы давно приняли, а не мусолили с прошлого года. Эта реформа как никакая другая ударит по рейтингу власти, потому что прежде всего нацелена на бедный предпенсионный путинский электорат.
polba 18 июля 2018 | 08:28
varangian2011: Вообще-то не с прошлого, а намного раньше. Кудрин начал этот проект ещё в 2011.
Кстати, забавно, что тогда и Навальный и Яблочко были полностью ЗА.
tvitov66 18 июля 2018 | 08:37
polba: наш нацЛидер никогда не прогибается под давлением, потому почем зря народ выводят - пусть вспомнят "Кровавое воскресение", "Ходынку" иди недавнее "6 мая". Как говорил один сантехник: "Тут нужно не трубы, а всю систему менять"(с)
vezdehod 18 июля 2018 | 08:47
varangian2011:
Эта реформа как никакая другая ударит по рейтингу власти, потому что прежде всего нацелена на бедный предпенсионный путинский электорат.
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Путин получил от своих холопов всё что желал, когда они отдали за него свои "лайки" 18 марта 2018 года. Теперь до 2024 года он может иметь их во все щели.
xuato 18 июля 2018 | 08:26
Демонстрацию с людским потоком
Вдруг фонтан ударил током.
Бил нагайкою казак,
Бил ОМОН , загружая автозак.
ly4_sveta 18 июля 2018 | 08:29
Кто бы ещё обратил внимание на эти единичные и
мизерные, акции, митинги и шествия? Все уже принято
до вас... причём давно и «обжалованию» не подлежит.
Путин даже и внимания не обращает на все эти мелочные
разборки, приказал, как отрезал - реформе быть! И
светится, тусуется и пиарится на международной арене.
Плевать он хотел на это нищее старичье. И поделом...
сами же выбирали себе барина.