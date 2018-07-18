В ряде крупных городов пройдут акции против повышения пенсионного возраста

Не везде организаторам удалось согласовать эти мероприятия на заявленных площадках.

В Москве объединение сразу нескольких политических сил хотели провести марш в центре города, однако мэрия отказала организаторам во согласовании этого шествия и порекомендовала перенести протест в Сокольники. Это устроило не всех заявителей, но остальные согласились с предложением городских властей. Акция в парке начнется в семь часов вечера. В Петербурге местные яблочники также не смогли добиться от городской администрации согласования своего митинга – им было отказано в связи с занятостью полиции на охране объектов чемпионата мира по футболу, который закончился три дня назад. Тем не менее, в штабе поддержки кампании против повышения пенсионного возраста уверяют, что активисты выйдут на улицы Санкт-Петербурга. Договориться с администрациями удалось, например, в Воронеже и Иркутской области, а вот в Новосибирске мэрия сначала разрешила протестовать, а потом предупредила, что фонтан, у которого планируется акция, бьется током и предложила митингующим переместиться в отдаленные от центра районы.

В первом чтении законопроект о пенсионной реформе Госдума рассмотрит на своем завтрашнем заседании.