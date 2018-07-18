Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста фигурантам дела «Седьмой студии» Кириллу Серебренникову и Софье Апфельбаум. Они обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа».

Режиссера Кирилла Серебренникова могут оставить под домашним арестом еще на месяц. Директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум – до середины сентября.

Ранее Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об ограничении для них срока ознакомления с материалами дела. Адвокаты фигурантов тогда отмечали, что никто не собирается затягивать с процессом ознакомления, но уложиться в те сроки, которые по ходатайству следствия установил суд, не представляется возможным.

Фигурантам так называемого «Театрального дела» вменяется хищение денег, которые государство выделило на реализацию проекта «Платформа». По делу проходит шесть человек. Все они, за исключением бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, свою вину отрицают.

Два дня назад суд продлил срок домашнего ареста Нине Масляевой и экс-гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину