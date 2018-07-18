Z Архив новостей новости
5 0 6 0
08:01, 18 июля 2018

Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста фигурантам дела «Седьмой студии»

Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста фигурантам дела «Седьмой студии» Кириллу Серебренникову и Софье Апфельбаум. Они обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа».

Режиссера Кирилла Серебренникова могут оставить под домашним арестом еще на месяц. Директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум – до середины сентября.

Ранее Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об ограничении для них срока ознакомления с материалами дела. Адвокаты фигурантов тогда отмечали, что никто не собирается затягивать с процессом ознакомления, но уложиться в те сроки, которые по ходатайству следствия установил суд, не представляется возможным.

Фигурантам так называемого «Театрального дела» вменяется хищение денег, которые государство выделило на реализацию проекта «Платформа». По делу проходит шесть человек. Все они, за исключением бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, свою вину отрицают.

Два дня назад суд продлил срок домашнего ареста Нине Масляевой и экс-гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Наверное, это какая-то глубокая память о завоевании. Что мы завоеванный народ, и до сих пор мы делимся тайно на захватчиков, завоевателей и завоеванных. Поэтому у нас нет априорной веры незнакомцу…

5 591 6 34113 12.07
#слушать 02:38:10 8читать ;смотреть $скачать 36.2 МБ
Kобщество, культура, видео, передачи
Блоги

Хорватские болельщики развернули баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» Болельщики сборной Хорватии развернули 50-метровый баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» на Триумфальной площади в Москве…

5 109 6 11327 11.07
Kфутбол, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

НАТО это военный блок. Он берется за те задачи, к которым не предназначен, не приспособлен, но собирается раз из раза делать ради того, чтобы продемонстрировать свой любимый натовский флаг…

5 139 6 11159 12.07
#слушать 38:55 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Украинцы признали возвращение Крыма, а крымские чиновники нет Кремль должен биться за крымскую молодёжь, а не лояльность крымских татар. Не туда, товарищи, деньгами сорите…

5 233 6 74416 11.07
Kкрым, рф, украина, политика, общество, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Без срока давности: расстрел семьи Романовых Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…

5 152 6 13296 17.07
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

+ Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» «Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках»...

5 554 6 49331 12.07
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, события
Блоги

«Прошу Вас проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова» Мать Олега Сенцова обратилась к Владимиру Путину с прошением о помиловании её сына…

5 281 6 25211 13.07
Kсенцов, суды, тюрьмы, путин, украина, рф, события
Блоги

Евгений Шестаков сатирик, юморист, блогер

История России развивается по спирали, главные свойства которой — противозачаточные Медведев донашивает кроссовки Фрадкова и поливает рассаду на подоконнике, а то, что ты видел — это анимированные обои, которыми бредит завистливый мозг предателя…

5 70 6 21009 11.07
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Тролли Список авторов лайков (особенно их совпадение под разными постами) позволяют точно очертить границы и  содержание группы троллей…

5 221 6 24972 12.07
Kинтернет, блогеры, общество, пропаганда, мнения
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 90 6 10377 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Блоги

Илья Яшин политик

«Но я бы сейчас снова за него проголосовала» «А вот так! — говорит. — Муж, бывает, жену бьет, а она все равно его любит и не уходит. Потому что знает, что он хороший, а жизненные неурядицы проходят. Тысяча восемьсот тридцать рублей с вас»...

5 90 6 10607 17.07
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…

5 104 6 13127 15.07
Kсша, политика, трамп, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Первый шаг сделан Владимир Путин оригинально и красиво поставил точку под разговорами о том, что мяч сирийского урегулирования находится на поле России. Он демонстративно вручил Трампу мяч чемпионата мира…

5 60 6 8053 16.07
Kпутин, трамп, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

О наградах и незаметных свершениях Последнее время бурно обсуждают награждение Звездой Героя Сергея Кириенко. Не знаю, правда это или нет. Скажу о другом…

5 206 6 30797 13.07
Kкириенко, награды, росатом, мнения
Блоги

+ Власти США выдвинули обвинения против 12-ти сотрудников российских спецслужб Власти США выдвинули обвинения против 12-ти сотрудников российских спецслужб По словам зам.генпрокурора Рода Розенстайна, обвинения не содержат данных о влиянии их действий на президентские выборы в 16-м году…

5 112 6 18414 13.07
8читать ;смотреть
Kобщество, сша, спецслужбы, видео, рф, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Мафия и есть Невозможно победить идеи арестами, запретами митингов, дубинками, даже оружием. Идеи побеждают идеями и, конечно, материальной поддержкой идей, которая в России будет расти против мафии, вопреки мафии…

5 153 6 60100 11.07
Kполитика, общество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Вложения России в госдолг США сократились до минимума. На сегодняшний день они не дотягивают и до 15 млрд. долл.

5 8 6 14316
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Безумно сочувствую Владимиру Владимировичу. Помимо всего, на нем лежит обязанность придумывать забавы для огромного количества идиотов — если для них не придумать забаву, они изобретут ее для себя сами…

5 104 6 131334 11.07
#слушать 49:36 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Домагой Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине». Вы…
5 87 6 18339 12.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Доверие у граждан утеряно. Россия на пути в пропасть Нужна скорейшая отставка Правительства и этого провального экономического блока. Нужен роспуск Парламентов всех уровней и назначение на  весну 2019 года досрочных выборов…

5 352 6 277576 14.07
Kрф, пенсии, экономика, власть, общество, мнения
Блоги

+ «Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год» «Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год» Полицейский: Обосрали Россию, да?
Верзилов: Да мы не обсирали Россию, у нас нет цели. Мы, наоборот, за Россию…

5 532 6 161629 15.07
8читать ;смотреть
Kакции, чм-2018, протесты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7120688
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3576541

Сегодня в эфире