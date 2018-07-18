Дональд Трамп ответил экс-директору ЦРУ Джону Бреннану, обвинившему президента в предательстве
Бреннан подверг главу государства жесткой критике за высказывания по итогам российско-американского саммита в Хельсинки. В интервью Fox News Трамп назвал Бреннана лжецом, обманщиком и очень плохим человеком, потому что при нем в ЦРУ произошло немало дурного. Президент США сравнил Бреннана с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми и его экс-заместителем Эндрю Маккейбом, которые были уволены в прошлом году. «Если вспомнить обо всем, что произошло, то увидишь обман и ложь», — посетовал Трамп.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sergeya48 18 июля 2018 | 07:53
Главное перевести стрелки.
ostapbey 18 июля 2018 | 08:03
sergeya48: увидишь фотки со звукозаписями и не такое запоешь.
Иэээх..были и мы рысаками когдааато..
Даже
mikescholar 18 июля 2018 | 07:55
Ну да, а еще у Бреннана изо рта пахнет.
xuato 18 июля 2018 | 07:59
От Дональда слишком сильно воняет ФСБ.
sjuzanna 18 июля 2018 | 08:12
На G-7 Тамп грубил Ангеле Меркель, распекал НАТО, обрывал усы Терезе Мэй, заставил старую королеву плестись за собой, а в Хельсинки Трамп был сама любезность и даже не нашел перхоть на костюме у Путина. Чудеса да и только.
ostapbey 18 июля 2018 | 08:45
sjuzanna: а вот Моххамед Али именно так изображал пчёлку..
А то и бабочкой порхал.
А потом таааак жалил, что нокаут в нокдаунной ситуации...с одного удара даже..
sjuzanna 18 июля 2018 | 08:50
ostapbey: Даже и тебя Господь даже отринул от своей груди даже.
Даже нокдаун и даже нокаут тебе не помогают даже)))
ostapbey 18 июля 2018 | 08:56
sjuzanna: господь Бог не меня от своей груди отринул.
А я его от своей..
Атеистом будучи и к Аллаху и к Будде даже..
ly4_sveta 18 июля 2018 | 08:18
Трампа уже прижали. И он начал отказываться от
своих слов, которые ляпнул на саммите. Что взять с
балабола?