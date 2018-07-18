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07:46, 18 июля 2018

Россия выбыла из списка крупнейших держателей казначейских бумаг США

Из материалов американского Минфина следует, что наша страна в последнее время сбросила как минимум треть имевшихся у нее гособлигаций. В апреле Россия была на 22-й строке рейтинга с облигациями почти на 50 миллиардов долларов. Месяцем ранее американских казначейских бумаг у России было вдвое больше, а в рейтинге она занимала 16-ю строку. Сейчас Россия не входит в перечень 33 крупнейших держателей.

Комментарии

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vasyakirin 18 июля 2018 | 07:50

теперь лидируют российские оффшоры!

tag188 18 июля 2018 | 07:51

Как и предполагалось портянками-экономистами, продажа американских облигаций Россией полностью уничтожила экономику США и обрушила доллар :))

ly4_sveta 18 июля 2018 | 08:46

tag188: А экономика США даже растёт небывалыми
темпами, в России же все наоборот - ни роста, ни
прогресса, ни развития. Стоячее болото, т.е. стагнация.

ostapbey 18 июля 2018 | 08:59

ly4_sveta: даже???

ostapbey 18 июля 2018 | 08:00

Хоть и стремилась в десятку держателей..ан нет..
Кишка тонка и в этом деле..
Даже..

andre_klimov 18 июля 2018 | 08:03

Дело добровольное, надеюсь, а не под давлением американских финансовых властей?
Интересно, у российских финансистов есть план размещения или это просто - проесть больше нечего? Почему бы не вложиться в юань? Это бы позволило оттянуть грядущий азиатский кризис на дополнительные год-полтора? Всё равно юань уже имеет частичное хождение на территории РФ официально.

agriment 18 июля 2018 | 08:18

andre_klimov: 08:03 "Почему бы не вложиться в юань? "

- Уже давно вложились, даже стали соучредителем крупнейшего китайского Банка

agriment 18 июля 2018 | 08:25

agriment:СМИ: "14 апреля 2015 г. РФ- официально учредитель "Азиатского банка инфраструктурных инвестиций".

AIIB был создан в 2014 году по инициативе Китая. Цель банка - финансирование инфраструктурных проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе."

sjuzanna 18 июля 2018 | 08:04

Это хорошо или плохо?

punyoshohlai 18 июля 2018 | 08:16

sjuzanna: Это хорошо или плохо?

Это деньги кончились для внутренних нужд

andre_klimov 18 июля 2018 | 08:19

sjuzanna:
И то, и другое. Если называешь США "противником", собираешься бомбить Флориду - глупо держать резервы в её казначейских обязательствах, ибо сслучае "сбытчи мечт" можно всего этого лишиться. А США нет смысла становиться должником той страны, которая "надвое сказала" по поводу своих намерений, да и никакие договора с ней не могут быть рассматриваемы как серьёзные. Так что для обеих стран это, пожалуй - хорошо.
А вот то, что России теперь надо размещать свои резервы куда-то, а то проест мимоходом, как стабилизеционный фонд - это, скорее - минус. Традиционно надёжные рынки размещения для неё не подходят - разосралась почти со всеми. Так что для Китая данная новость - тоже хорошо. Особенно с учётом начинающего зреть азиатского кризиса.

sjuzanna 18 июля 2018 | 08:44

andre_klimov: Спасибо. Прочла с большим интересом)))

semper_fidelis 18 июля 2018 | 08:08

Это что, привлекательность доллара падает? И РФ предпочитает золото бумаге?

ostapbey 18 июля 2018 | 08:50

semper_fidelis: эт ты , брат отлил пулю...
Думаешь что росийские пенсионеры получат добавки к пенсии звонкой монетой а не подпечатанным рублем??
Даже??

pomeranche 18 июля 2018 | 08:11

Какое хорошее слово Сбросила. Почему бы не написать прямо: Продала. Тогда возникает вопрос: Где деньги, Зин?

agriment 18 июля 2018 | 08:15

pomeranche: 08:11 "Где деньги, Зин? "

- В Гонконге, Европе, Британии, Африке ..... мест много,
в Россию вкладывать не будут, не живут в России те, кто правит российскими финансами....

polsan 18 июля 2018 | 08:16

Китай владеет долгом США на $1,2 трлн.
Россия владеет долгом США на $50 миллиардов

Когда скупают облигации США, предоставляет деньги США.
Вашингтон использует продажи облигаций в Китае и других странах, чтобы финансировать себя.

ly4_sveta 18 июля 2018 | 08:42

Скоро Россия выбудет из всех списков, хотя ее глава и харахорится и
делает вид великого и ужасного! Крах это! Экономика в стоячем болоте
и денег взять неоткуда, если уже продаются облигации и гробятся пенсионеры.
И на сколько этому ворью хватит нынешней прибавки? До конца путинизма хватит?

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