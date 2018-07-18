Ватикан разрешил будущим «невестам Христа» заниматься сексом
Как сообщается на официальном сайте Святого престола, женщинам, которые решили посвятить свою жизнь служению Христу, можно не хранить девственность, отныне это не является необходимой предпосылкой для прохождения обряда посвящения. В Ватикане считают, что новые правила привлекут к религиозному служению женщин, которые состояли в сексуальных отношениях с мужчиной, а также вдов. Во всем мире насчитывается около пяти тысяч «невест Христа» — светских католичек, которые не вступают в монашеский орден, но посвящают себя служению Богу.
Комментарии7
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ly4_sveta 18 июля 2018 | 07:41
Дураков не сеют, не пашут, не жнут - они
сами родятся.
neburzhui2 18 июля 2018 | 07:46
22 И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. ...
odobryam_s 18 июля 2018 | 07:45
На Бога надейся, а сама не плошай!
sg91 18 июля 2018 | 07:54
Просто католические священники в монастырях совсем перестали интересоваться "христовыми невестами" женского пола.. Это как то уже даже не пприличным становится в Европе заниматься сексом с противоположным полом..
lavrentiy79 18 июля 2018 | 07:59
sg91: "А русские мужики - такие дикари, такие варвары. Представляешь, они до сих пор с женщинами трахаются"(с)
j_partizan 18 июля 2018 | 08:11
Видимо, опасаются, что Христос останется без новых "невест", либо они будут очень страшны.
sjuzanna 18 июля 2018 | 08:40
По крайней мере будет о чем вспоминать в старости.