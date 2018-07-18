Власти США планируют начать расследование по импорту урана
По сведениям агентства Bloomberg, по итогам расследования, Штаты могут ввести пошлины на его поставки. Сами США покрывают лишь 5% потребностей внутреннего рынка в уране, а остальное импортируется — прежде всего из России, Казахстана и Канады. При этом американские производители урана хотят для себя 25% рынка.
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sjuzanna 18 июля 2018 | 08:36
"Уран уран, поди узнай, где чей подарок?"