Власти США планируют начать расследование по импорту урана

По сведениям агентства Bloomberg, по итогам расследования, Штаты могут ввести пошлины на его поставки. Сами США покрывают лишь 5% потребностей внутреннего рынка в уране, а остальное импортируется — прежде всего из России, Казахстана и Канады. При этом американские производители урана хотят для себя 25% рынка.