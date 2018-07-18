Акция поддержки крымских татар пройдет в Петербурге
Она пройдет в формате серии одиночных пикетов, рассказал «Эху Петербурга» представитель движения Солидарности Всеволод Нелаев. Серия одиночных пикетов пройдет на Невском проспекте в 7 вечера.
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Она пройдет в формате серии одиночных пикетов, рассказал «Эху Петербурга» представитель движения Солидарности Всеволод Нелаев. Серия одиночных пикетов пройдет на Невском проспекте в 7 вечера.
Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…
Комментарии5
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neburzhui2 18 июля 2018 | 07:49
В царские времена татары дворниками работали, теперь узбеки.
Надо царские времена вернуть. :-))
sg91 18 июля 2018 | 07:49
А что там с татарами в Крыму? Чебуреки плохо покупают у них? По поводу чего эти ебланы собираются пикеты устраивать? Просто хозяйские гроши отработать? Заодно за чукчей похлопочите. Что то писец нынче не идет..
eule 18 июля 2018 | 07:52
Как представитель крымско-татарского народа пойду и скажут им пару «ласковых слов».
Где конкретно будут стоять эти ... сердобольные ?
lavrentiy79 18 июля 2018 | 08:02
eule: === эти ... сердобольные===
Я восхищаюсь Вашими воспитанием и тактом!!!
sjuzanna 18 июля 2018 | 08:33
За што поддерживать будут? За мягкое место или за горло??