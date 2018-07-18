США будут «агрессивно» предотвращать попытки, в том числе и России, вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс
Как заявил американский президент Дональд Трамп, его администрация отразит любые усилия по вмешательству в ноябрьские выборы. Трамп признался, что оговорился во время пресс-конференции с Владимиром Путиным в Хельсинки, и на самом деле считает, что у России были причины вмешаться в выборы президента США в 2016 году.
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