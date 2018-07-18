Суд арестовал бывшего главу Главного следственного управления СК РФ по Москве генерала Дрыманова до 12 сентября

Дрыманов отказался от адвокатов, нанятых его родственниками, это может помочь ему в защите, — сказал «Эху Москвы» адвокат Александр Карабанов. Следствие подозревает Дрыманова в получении двух взяток в особо крупном размере. Дрыманов своей вины не признал и заявил, что намерен обжаловать арест.