Суд арестовал бывшего главу Главного следственного управления СК РФ по Москве генерала Дрыманова до 12 сентября
Дрыманов отказался от адвокатов, нанятых его родственниками, это может помочь ему в защите, — сказал «Эху Москвы» адвокат Александр Карабанов. Следствие подозревает Дрыманова в получении двух взяток в особо крупном размере. Дрыманов своей вины не признал и заявил, что намерен обжаловать арест.
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