По меньшей мере 12 человек погибли, почти 10 тыс. госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за минувшую неделю

Как сообщает Главное пожарное управление страны, наиболее жаркая погода установилась в центральных и западных районах Японии. Так, в горной префектуре Гифу на выходных столбик термометра поднимался выше 39 градусов Цельсия. В Токио даже в утренние часы температура держится на уровне 33-34 градусов.