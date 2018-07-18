По меньшей мере 12 человек погибли, почти 10 тыс. госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за минувшую неделю
Как сообщает Главное пожарное управление страны, наиболее жаркая погода установилась в центральных и западных районах Японии. Так, в горной префектуре Гифу на выходных столбик термометра поднимался выше 39 градусов Цельсия. В Токио даже в утренние часы температура держится на уровне 33-34 градусов.
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