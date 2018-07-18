Разведка США и Великобритании опасаются активизации российских спецслужб в ближайшее время

Как сообщают источники CNN, Россия приостановила свои операции в отношении стран Запада на время ЧМ по футболу и саммита в Хельсинки, чтобы свести к минимуму последствия резонансных инцидентов. Один из источников телекомпании напомнил, что такая же пауза была сделана на время Олимпиады в Сочи 2014 года. Каких именно тайных операций со стороны Москвы опасается западное разведсообщество, не уточняется.