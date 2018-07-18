От публичной поддержки повышения пенсионного возраста воздержались власти 12 регионов
Среди них Дагестан, Чечня и Москва. Об этом говорится в экспертном докладе фонда «Петербургская политика». Как отмечается в докладе, в целом минимальная публичная активность по реформе наблюдается в регионах, где в сентябре пройдут выборы.
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cherepovets 18 июля 2018 | 07:04
Сегодня заметил что подонки начали активно подсовывать контекстную рекламу о "пользе" повышения пенс.возраста. Цитирую: "Однако в 2028 году, когда планка пенсионного возраста достигнет по плану 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, продолжительность жизни пенсионеров будет дольше – еще 14,5 лет для мужчин и около 23 лет для женщин. Специалисты подчеркивают, что эти цифры являются заниженными, так как отмечают только минимальную границу увеличения ожидаемой продолжительности жизни....
Источник: https://newinform.com//125847-eksperty-o-polze-povysheniya-pensionnogo-vozrasta"