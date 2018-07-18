Суд рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста фигурантам дела «Седьмой студии»

Они обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа». Ранее Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об ограничении для них срока ознакомления с материалами дела. Всего по делу проходит шесть человек. Все они, за исключением бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, свою вину отрицают. Два дня назад суд продлил срок домашнего ареста Нине Масляевой и экс-гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину.