В Турции сегодня отменят режим чрезвычайного положения, действовавший в стране два года
После этой отмены будет введен закон, который обеспечит властям практически те же права, которыми они обладали при режиме ЧП. Об этом «Эху» рассказал главный редактор «МК» в Турции Яшар Ниязбаев. По словам Ниязбаева, противниками отмены режима ЧП выступают турецкие националисты.
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