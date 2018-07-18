В Турции сегодня отменят режим чрезвычайного положения, действовавший в стране два года

После этой отмены будет введен закон, который обеспечит властям практически те же права, которыми они обладали при режиме ЧП. Об этом «Эху» рассказал главный редактор «МК» в Турции Яшар Ниязбаев. По словам Ниязбаева, противниками отмены режима ЧП выступают турецкие националисты.