Руководство краснодарского МВД назвало недостоверной информацию о переполненных поездах с полицейским усилением

Ранее в сети распространили видеоролик, на котором видно, что из-за недостатка места в купе, люди лежат на матрасах в коридоре вагона. Краснодарские полицейские, которые работали в Сочи во время Чемпионата мира по футболу, разъезжались по родным городам в стесненных условиях. Судя по видео, которое утекло в сеть, в одном из вагонов люди лежали по двое на полках, а тем, кому места не досталось, путешествовали на полу и в багажном отделении. Спустя некоторое время видео было удалено, а главк краснодарского МВД написал опровержение. Полицейское руководство объяснило, что эшелоны отправлялись из расчета одно сидячее место для одного сотрудника. И количество этих мест «соответствовало количеству убывающего личного состава». В оправдание был приведен другой ролик, на котором видно, что люди в гражданском лежат на матрасах в проходе, несмотря на то, что в купе есть абсолютно свободные полки. Объяснений этой картине нет.

К слову, есть и другое видео, где полицейские уже стоят в коридоре вагона. В подписи к нему сотрудник жалуется на то, что забито до отказа было 18 вагонов. Часть людей – те, кто не захотел «ехать на голове у товарища» – осталась на перроне. В Управлении МВД по Краснодарскому краю ищут сотрудников, распространивших «ложные фотографии».