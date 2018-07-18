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06:01, 18 июля 2018

В администрацию президента было передано прошение матери украинского режиссера Олега Сенцова о его помиловании

Он был осужден в России на 20 лет за терроризм. Я отдал документы в приемную и получил номер для отслеживания статуса прошения, — рассказал «Эху Москвы» кинокритик и друг Сенцова Алексей Медведев. Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что официально никаких писем о помиловании Сенцова в администрации не получали.

Комментарии

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neyexo 18 июля 2018 | 06:55

Он не режиссер, а осужденный, безотносительно того, заслуженно или незаслуженно (здесь хотелось бы по существу - что совершал или намеревался или все сфабриковано или не все какая часть и т.д.)

ems1 18 июля 2018 | 06:59

Конечно, помилуют. Это только полностью суверенная страна может себе позволить держать в застенках террориста под постоянным давлением извне. Но это точно не про Россию. Взять хотя бы американского шпиона Эдмонда Поупа или пулемётчицу-вертолётчицу Савченко? Да мы своих предателей под давлением выдаём на Запад. Взять того же Скрипаля, например.

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