Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего главу столичного управления СК генерала Александра Дрыманова до 12 сентября

Рассмотрение ходатайства ФСБ проходило в закрытом режиме. Накануне Дрыманова задержали по подозрению в получении взятки, в том числе и от криминальных авторитетов. ФСБ выбрали этот момент для задержания генерала Дрыманова, поскольку Бастрыкин не мог бы им помешать, — сказал ранее в эфире РБК генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. Генерал Дрыманов своей вины не признал и заявил, что обжалует арест.

Дело против генерала Александра Дрыманова ослабило позиции Александра Бастрыкина настолько, что это может стоит ему карьеры, — сказал ранее «Эху Москвы» главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. По словам Смирнова, «делу Дрыманова» предшествовала нешуточная борьба между ФСБ и СК.