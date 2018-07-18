Глава Пентагона Джеймс Мэттис готов провести переговоры с российским министром обороны Сергеем Шойгу
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство Рейтер. Источники не уточнили, идет ли речь о личной встрече или телефонной беседе. Если переговоры состоятся, они станут первыми за три года на таком уровне. В Пентагоне эту информацию не комментируют. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сказал, что его министерство готово активизировать контакты с американскими коллегами для обсуждения Сирии, продления договора СНВ и других актуальных вопросов безопасности.
Комментарии2
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leon0109 18 июля 2018 | 06:50
К сожалению, это просто физически невозможно. Нынешний министр обороны РФ совершенно не владеет навыками членораздельной речи, он обучен только молиться в кабриолете на Красной площади...
davi__koloradov 18 июля 2018 | 06:50
Хосподи, да морпех Мэттис убьет ботаника Шойгу одним взглядом.