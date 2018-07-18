США расширили обвинения против российской гражданки Марии Бутиной по делу о шпионаже.
Как говорится в материалах суда, К статье «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» добавилась собственно «работа иностранным агентом без регистрации». Это усиливает тяжесть обвинений и увеличивает возможный срок заключения. Бутина, была задержана 15 июля. Согласно обвинительному заключению, с 2015 по 2017 годы она работала «по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства». В американской прессе пишут, что не названное лицо — это экс-сенатор, ныне зампред ЦБ Александр Торшин.
Комментарии4
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prof57 18 июля 2018 | 05:18
Мериканца адиеты прости господи.... Она не российские интересы продвигала в Америке, а американские в России... Она сторонница свободного владения гражданами оружием и все ее контакты были связаны с этим.
serg4422 18 июля 2018 | 05:25
пожелаем нашим спецслужбам успехов в деле разложения пиндостана.
archibald_dandy_esquire 18 июля 2018 | 05:37
serg4422: " пожелаем нашим спецслужбам успехов в деле разложения пиндостана. "
для этого им надо выбрать своим президентом Путина - как свидетельствует практика - угробить США ему хватит 15-20 лет
koshkaedu 18 июля 2018 | 05:38
Там Познер засветился. Ну и "Времена" !