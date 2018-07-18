От публичной поддержки повышения пенсионного возраста воздержались власти 12 регионов.
Среди них Дагестан, Чечня и Москва. Об этом говорится в экспертном докладе фонда «Петербургская политика». Как отмечается в докладе, в целом минимальная публичная активность по реформе наблюдается в регионах, где в сентябре пройдут выборы.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
yralez 18 июля 2018 | 05:24
Кого кормит нищее население РФ, того и будет кормить.
А вообще молодцы, что послали воров.
dasergey 18 июля 2018 | 05:26
очередное доказательство необходимости выборов
а не обсуждение трампа
которого будут выбирать или нет на следующих выборах