Вложения России в госдолг США сократились до 11-летнего минимума.

На сегодняшний день они не дотягивают и до 15 млрд. долл. По данным американского минфина, только с апреля по май портфель российских вложений в американские казначейские обязательства сократился втрое. Таким образом, Россия вернулась к показателям 2007 года, начиная с которого начала делать крупные вложения в американские гособлигации. Сейчас Россия уже не входит в перечень 33 крупнейших держателей американских долговых бумаг.